대구·세종 40도 훌쩍…중대본 “폭염 장기화 전망, 최고 수준 대응 유지”

폭염 대응 점검회의… 3년 만에 폭염 중대본 2단계 가동 중

이미지 확대 폭염 대응 점검회의 주재하는 김광용 본부장 김광용 행정안전부 재난안전관리본부장이 3일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 폭염 대응 추진상황 점검회의를 주재하던 중 상황판을 가리키며 발언하고 있다. 행안부는 하루 전부터 전국적인 폭염 장기화에 대응하기 위해 중대본을 2단계로 격상하고 범정부 대응을 강화하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 폭염 대응 점검회의 주재하는 김광용 본부장 김광용 행정안전부 재난안전관리본부장이 3일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 폭염 대응 추진상황 점검회의를 주재하던 중 상황판을 가리키며 발언하고 있다. 행안부는 하루 전부터 전국적인 폭염 장기화에 대응하기 위해 중대본을 2단계로 격상하고 범정부 대응을 강화하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 폭염 중대본 2단계 가동 3일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 중앙 부처와 지방정부 16개 시·도 관계 공무원들이 참석한 가운데 김광용 행정안전부 재난안전관리본부장 주재로 폭염 대응 추진상황 점검회의가 열리고 있다. 행안부는 하루 전부터 전국적인 폭염 장기화에 대응하기 위해 중대본을 2단계로 격상하고 범정부 대응을 강화하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 폭염 중대본 2단계 가동 3일 정부세종청사 중앙재난안전상황실에서 중앙 부처와 지방정부 16개 시·도 관계 공무원들이 참석한 가운데 김광용 행정안전부 재난안전관리본부장 주재로 폭염 대응 추진상황 점검회의가 열리고 있다. 행안부는 하루 전부터 전국적인 폭염 장기화에 대응하기 위해 중대본을 2단계로 격상하고 범정부 대응을 강화하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 신나는 광화문광장 물놀이 무더위가 이어지고 있는 3일 서울 종로구 광화문광장에서 아이들이 물놀이를 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 신나는 광화문광장 물놀이 무더위가 이어지고 있는 3일 서울 종로구 광화문광장에서 아이들이 물놀이를 하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 폭염 대응요령 폭염 6대 행동요령. 행정안전부 제공 닫기 이미지 확대 보기 폭염 대응요령 폭염 6대 행동요령. 행정안전부 제공

이미지 확대 양산 42.5도…계속되는 무더위 경남 양산지역 낮 최고기온이 42.5도를 기록한 2일 양산시 물금읍 양산워터파크 분수대에서 시민이 물놀이하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 양산 42.5도…계속되는 무더위 경남 양산지역 낮 최고기온이 42.5도를 기록한 2일 양산시 물금읍 양산워터파크 분수대에서 시민이 물놀이하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 대구와 세종, 의령 등에서 40도를 웃도는 폭염이 관측되며 전국이 극심한 더위에 시달렸다. 중대본은 폭염 장기화에 대비해 최고 수준 대응 태세를 유지하고, 취약계층 예찰과 무더위쉼터 점검, 야외작업 휴식 보장, 시설물 안전점검을 강화하라고 지시했다. 대구·세종·의령 40도대 폭염 기록

중대본 2단계 가동, 최고 수준 대응 유지

취약계층 예찰·시설 점검 강화 지시

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40도를 넘나드는 살인적 폭염이 지속되면서 3년 만에 폭염 중앙재난안전대책본부(중대본) 2단계가 발령된 가운데 정부가 폭염 피해 최소화를 위해 최고 수준의 대응 태세를 유지하겠다고 밝혔다.김광용 중대본 차장(행정안전부 재난안전관리본부장)은 3일 오후 4시 폭염 대응 추진 상황 점검 회의를 열고 “폭염 장기화로 인해 도로 솟음과 철도 레일 변형 등 시설물 피해가 발생하지 않도록 안전점검을 강화하고 신속 조치해달라”며 “가용한 모든 행정력을 동원해 인명피해 최소화에 총력을 다해야 한다”고 강조했다.대구지방기상청에 따르면 대구는 이날 오후 3시 37분쯤 대구 동구 신암동 자동기상관측장비 최고기온이 41.1도로 나타났다. 1942년 8월 1일 대구 대표관측지점(ASOS)이 40.0도를 기록한 이후 84년 만에 40도대에 이르는 역대급 폭염이 관측된 것이다.이날 대구와 구미, 경산, 고령, 칠곡, 김천 북부, 안동 동남부에는 폭염 중대경보가 발효됐으며 대구와 경북 대부분 지역에는 열대야 특보도 내려졌다.세종에서도 이날 오후 1시 기준 국립세종도서관에 설치된 태양열발전시스템 실시간 계기판에 뜬 실외 온도가 41.8도를 기록했다. 기상청은 이날 세종시 최고기온이 37도라고 예보했지만 지역에 따라 40도를 웃돈 것으로 분석된다.남부 지방도 만만치 않다. 부산지방기상청에 따르면 이날 오후 3시 기준 의령의 낮 최고기온은 40.7도를 기록했다. 밀양 40.5도, 창녕 도천 40.3도, 합천 청덕 40.2도, 거창과 김해 생림 39.6도 등 내륙을 중심으로 기온이 40도 안팎까지 치솟았다. 이로 인해 이날 기준 도내 가축 3만 8304마리가 폭염으로 폐사했다. 온열질환자는 창원·밀양·산청 등에서 전날 12명이 추가돼 189명으로 늘어났다.기상청은 당분간 최고 체감온도 35도 안팎의 무더위가 이어질 것으로 전망하고 야외활동 자제와 충분한 수분 섭취, 작업장 휴식 시간 준수 등 폭염 피해 예방에 각별한 주의를 당부했다.이에 중대본은 폭염 상황과 행동 요령을 국민에게 반복적으로 안내하고 독거노인, 쪽방촌 주민, 노숙인 등 취약계층에 대한 예찰 활동을 강화할 것을 관계부처·지방정부에 지시했다.또 무더위쉼터 운영 실태를 철저히 점검하는 것은 물론 야외작업장에서 충분한 휴식 시간이 보장되고 농업인이 무리하게 야외활동을 하지 않도록 관리·감독할 것을 당부했다.축산·양식시설에 폭염 피해 예방과 고수온 대응을 위한 예방 물품을 보급하고 폭염 장기화로 인한 도로 솟음과 철도 레일 변형 등 시설물 피해가 발생하지 않도록 안전 점검을 강화해달라고 주문했다.김 차장은 “전국 대부분 지역에서 폭염특보가 발효됐고 폭염 상황이 장기간 지속할 것으로 전망된다”며 “한 건의 인명피해라도 줄일 수 있도록 긴장을 늦추지 말고 최고 수준의 대응 태세를 유지해달라”고 강조했다.앞서 행안부는 지난달 27일 폭염 재난 위기경보를 ‘심각’ 단계로 격상하고 폭염 중대본 1단계를 가동했다. 전날인 2일 오후에는 폭염 중대본을 2단계로 상향했다. 북태평양 고기압과 티베트 고기압이 이중으로 한국을 덮고 있어 폭염과 열대야가 당분간 지속될 것으로 예상됐다.대구의 경우 이중 고기압에 이어 동풍 계열의 고온다습한 공기가 산맥을 넘으며 더 뜨거워지는 푄현상이 더해졌고, 산으로 둘러싸인 대구 분지 지형은 열이 빠져나가는 것을 막아 기온을 더욱 끌어올린 상태다. 아스팔트와 건물이 밀집한 도심의 열섬효과도 밤까지 열기를 유지하며 열대야를 심화시키고 있다.