박용선 포항시장, 시정 추진 본격화…“실행 통해 체감하는 변화 만들 것”

세줄 요약 박용선 포항시장이 취임 한 달을 맞아 현장 민심을 바탕으로 시정을 본격 가동하겠다고 밝혔다. 폭염·가뭄 대응에 26억4000만원을 긴급 투입하고, 하천 굴착과 준설로 농업용수 확보에 나선다. 안전 점검과 대피 체계도 강화한다. 취임 한 달, 현장 민심 반영한 시정 본격화

폭염·가뭄 대응 예산 투입, 농업용수 확보 추진

안전 점검 강화와 철강·미래산업 육성 병행

이미지 확대 3일 취임 한 달을 맞아 경북 포항시청에서 기자회견 중인 박용선 포항시장. 김형엽 기자 닫기 이미지 확대 보기 3일 취임 한 달을 맞아 경북 포항시청에서 기자회견 중인 박용선 포항시장. 김형엽 기자

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취임 한 달을 맞은 박용선 경북 포항시장이 본격적인 시정 추진 의지를 밝혔다.박 시장은 3일 기자회견을 열고 “지난 한 달간 현장에서 직접 민생 현안을 청취한 뒤 이를 해결하기 위한 민선 9기 시정 과제와 추진 방향을 검토해 이제 본격적으로 실행할 방침”이라고 강조했다.박 시장은 최근 폭염과 가뭄이 장기화되면서 시민 생계와 안전을 위한 대책을 우선 내놨다. 재난관리기금과 예비비 등 총 26억 4000만원을 긴급 투입해 하천 굴착과 관정 설치 등 농업용수 확보를 추진한다. 한국농어촌공사와 협력해 용연지에 올해 안으로 4만t 규모의 준설을 마무리하고, 오어지는 국비를 확보해 내년도 준설을 추진할 계획이다.최근 구룡포읍 장길리 보릿돌교 사고와 관련해 신속한 원인 규명에 돌입하고, 주요 해상 시설물을 대상으로 일제 긴급 안전 점검도 실시했다. 향후 이어질 태풍과 집중호우 등에 대비한 선제적 주민 대피 체계를 구축하는 등 예방 중심의 안전망을 강화해 나갈 예정이다.지역경제의 기반인 철강산업 재도약에 역량을 집중하고, 포항 미래 50년을 이끌 AI·그래핀 등 미래산업 육성도 함께 추진한다. 경북도와 경제 원팀을 구성해 저탄소 철강특구 지정 추진과 글로벌 AI 데이터센터 착공, 그래핀과 푸드테크 산업 육성 등을 통해 미래 성장동력 확보에도 속도를 낼 계획이다.시민 체감도 높은 미래산업 투자를 위해서 시 전체 경상경비 10% 절감을 포함한 강도 높은 세출 구조조정을 추진한다.박 포항시장은 “지난 한 달은 현장에서 시민들의 목소리를 듣고 포항이 나아갈 방향을 확인하는 시간이었다”며 “이제는 실행을 통해 시민들이 체감하는 변화를 만들어 성과로 시민 여러분께 보답하겠다”고 말했다.