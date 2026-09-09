[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 9일

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[김동완의 오늘의 운세] 2026년 9월 9일

입력 2026-09-09 01:42
수정 2026-09-09 01:42
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36년생 : 조급해하지 말고 좋은 때가 오기를 기다려라.

48년생 : 근심이 생겨도 혼자 마음에 담아두지 마라.

60년생 : 일이 뜻대로 되지 않아도 원인을 차분히 살펴라.

72년생 : 부지런히 움직이면 뜻밖의 행운을 얻는다.

84년생 : 사소한 부분까지 세심하게 확인해야 한다.

96년생 : 반복되는 실수는 방법을 바꾸면 충분히 줄일 수 있다.



37년생 : 막힘 없이 일이 순탄하게 풀려나간다.

49년생 : 자녀나 가족으로 인해 행복한 일이 생긴다.

61년생 : 복잡한 생각을 정리하고 마음을 가다듬어라.

73년생 : 추진하는 일이 원하는 방향으로 잘 이루어진다.

85년생 : 중간에 어려움이 있어도 끝까지 포기하지 마라.

97년생 : 꾸준히 노력하면 늦게라도 원하는 결과를 얻는다.

호랑이

38년생 : 예상하지 못한 지출이나 손실에 대비하라.

50년생 : 어려울 때 도움을 주는 사람이 나타난다.

62년생 : 운의 흐름이 좋아 하는 일마다 순조롭다.

74년생 : 새로운 일을 벌이기보다 하던 일에 충실하라.

86년생 : 과로하지 말고 건강과 체력을 챙겨야 한다.

98년생 : 한 가지 목표를 꾸준히 이어가는 것이 유리하다.

토끼

39년생 : 믿었던 사람에게 실망할 수 있으니 확인이 필요하다.

51년생 : 배우자나 가족에게 애정과 관심을 표현하라.

63년생 : 마음이 불편해도 감정적으로 말하지 마라.

75년생 : 결정을 미루는 습관을 버리고 분명히 선택하라.

87년생 : 적극적으로 움직이면 좋은 일이 찾아온다.

99년생 : 망설이지 말고 자신의 생각을 솔직히 표현하라.



40년생 : 다른 사람에게 베푼 만큼 좋은 일이 돌아온다.

52년생 : 소신 있게 행동하면 귀중한 기회를 얻는다.

64년생 : 오랫동안 바라던 일이 이루어질 수 있다.

76년생 : 조급하게 움직이지 말고 알맞은 때를 기다려라.

88년생 : 운이 점차 좋아지니 자신감을 가져라.

00년생 : 준비한 일을 꾸준히 이어가면 결과가 나타난다.

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41년생 : 곤란한 일이 생길 수 있으니 조용히 자중하라.

53년생 : 주변의 호감과 인기를 얻어 즐거운 일이 생긴다.

65년생 : 무리하게 서두르지 말고 여유를 가져라.

77년생 : 어려운 상황에서는 앞에 나서지 않는 것이 좋다.

89년생 : 오해나 구설을 피하려면 말을 아껴야 한다.

01년생 : 소문이나 오해가 생기지 않도록 표현을 분명히 하라.



42년생 : 한 번 참으면 더 큰 복과 평안을 얻는다.

54년생 : 아랫사람의 고민과 의견에 관심을 가져라.

66년생 : 애쓴 만큼 보람과 성과가 확실히 나타난다.

78년생 : 이동이나 운전 중 안전사고를 조심하라.

90년생 : 장거리 여행은 다음 기회로 미루는 것이 좋다.

02년생 : 친구와 이동할 때 약속과 안전수칙을 지켜라.



43년생 : 지나치게 앞장서면 곤란한 일이 생길 수 있다.

55년생 : 바쁘게 움직여도 실속이 적으니 체력을 아껴라.

67년생 : 다툼이 생길 수 있으니 일찍 귀가하는 것이 좋다.

79년생 : 예상되는 고비에 대비해 신중하게 움직여라.

91년생 : 결과를 재촉하지 말고 인내심을 가져라.

03년생 : 감정을 억누르기보다 차분하게 대화로 풀어라.

원숭이

44년생 : 마음을 넓게 가지면 주변 관계가 편안해진다.

56년생 : 추진하는 일이 순조롭게 풀리는 좋은 날이다.

68년생 : 바깥일보다 가정과 가족을 먼저 챙겨라.

80년생 : 노력한 만큼 확실한 보상을 받을 수 있다.

92년생 : 남에게 의지하지 말고 스스로 판단해야 한다.

04년생 : 자신의 선택에 책임을 지는 태도가 필요하다.



45년생 : 좋지 않은 일이 생길 수 있으니 매사 조심하라.

57년생 : 주변에 덕을 베풀면 큰 복으로 돌아온다.

69년생 : 기다리던 일이 늦게라도 해결된다.

81년생 : 당당하고 정정당당하게 자신의 뜻을 밝혀라.

93년생 : 지나치게 친절한 사람의 의도를 잘 살펴라.

05년생 : 달콤한 제안이나 부탁을 쉽게 받아들이지 마라.



46년생 : 혼자 애쓰기보다 주변의 도움을 받는 것이 좋다.

58년생 : 서쪽 이동이나 약속은 다음으로 미루어라.

70년생 : 먼 이동보다 현재 자리에서 안정을 취하라.

82년생 : 가정과 가족을 위해 시간을 쓰면 복이 따른다.

94년생 : 나쁜 일이 오히려 좋은 기회로 바뀔 수 있다.

06년생 : 예상 밖의 실수가 새로운 배움의 기회가 된다.

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47년생 : 오랫동안 마음을 무겁게 하던 걱정이 풀린다.

59년생 : 주변 분위기에 휩쓸리지 말고 중심을 지켜라.

71년생 : 추진 중인 일에서 어려움이 생기니 재검토하라.

83년생 : 자리나 역할의 변화는 지금은 불리할 수 있다.

95년생 : 가까운 사람에게 실망하지 않도록 신중히 살펴라.

07년생 : 친구의 말만 믿지 말고 직접 확인하는 습관을 가져라.
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