靑 “호르무즈해협 파병 결정된 것 없다…다 열어 놓고 검토 중”

“호르무즈 자유 항행 관련 프랑스와 영국, 미국과 협의 중”

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(파리=연합뉴스) 김도훈 기자 = 이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 8일(현지시간) 파리 엘리제궁에서 공동언론발표 후 인사하고 있다. 2026.9.9

superdoo82@yna.co.kr

(끝)





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(파리=연합뉴스) 김도훈 기자 = 이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 8일(현지시간) 파리 엘리제궁에서 공동언론발표 후 인사하고 있다. 2026.9.9

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세줄 요약 청와대는 미국이 요구한 호르무즈해협 파병과 관련해 아직 결정된 것은 없다고 밝혔다. 현지조사단이 UAE에서 작전 여건을 조사하는 등 검토가 진행 중이며, 국익과 국민 공감대를 바탕으로 기여 방안을 구체화하겠다고 설명했다. 호르무즈해협 파병, 결정된 것 없다는 입장

UAE 현지조사단 파견, 작전 여건 조사 진행

미·프·영과 협의 지속, 국익·공감대 강조

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청와대가 8일(현지시간) 미국이 요구한 호르무즈 해협 파병 문제와 관련해 결정된 것은 없다는 기존의 입장을 되풀이했다.청와대 관계자는 이날 이재명 대통령과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 파리 엘리제궁에서 정상회담을 한 후 기자들과 만나 호르무즈 해협 파병 여부에 대해 “지금 검토 진행 중이며 결정된 것은 없다”고 밝혔다.국방부에 따르면 현지조사단이 지난 주말 아랍에미리트(UAE)로 출국했으며 현지에서 파병 부대의 작전 여건을 조사하고 있다. 이 관계자는 “실사단의 파견도 (파병 여부) 검토 과정의 일부”라고 했다.이 관계자는 “양국 정상은 호르무즈 해협의 자유와 지역 안정에 대한 국제 사회의 노력에 대해 논의했고 공감대를 넓혔다”며 “이 대통령은 해협의 안정이 중요하다는 인식하에서 국익과 국민의 공감대에 기반해 기여 방안을 구체화해 나가겠다 그런 기본 입장을 가지고 논의를 했다”고 말했다. 이어 “호르무즈 해협의 자유 항행과 관련해선 프랑스와 영국은 물론 미국과도 협의 중”이라고 덧붙였다.앞서 이 대통령은 정상회담 후 공동언론발표에서 “대한민국과 프랑스는 호르무즈해협에서의 항행의 자유와 글로벌 공급망의 안정이 조속히 회복될 수 있도록 긴밀한 공조를 계속 이어갈 것”이라고 밝혔다. 이 대통령은 다만 파병 등의 언급은 하지 않았다.마크롱 대통령은 “다국적 임무는 평화로운 것”이라며 “관련 동의가 구해지는 대로 한·프랑스가 협력하도록 하겠다”며 좀 더 진전된 논의가 있었던 것처럼 언급했다.다만 이 관계자는 “호르무즈 해협에서 국제적인 공조에 대해 큰 방향은 나와 있지만 세부 사항은 검토 중에 있다. 정해진 것은 없기 때문에 구체적인 일정을 소개하기는 어렵다”고 말했다. 이란 측 반발에 대해서는 “이란 측에서 언론 보도를 보고 관심을 표시한 정도”라고 밝혔다.