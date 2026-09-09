한지 홍보나선 김혜경 여사 “우리 마크롱 여사님이 K팝 엄청나게 좋아한다”

양국 정상 영부인…한지마니아 특별전 관람

이미지 확대 기념촬영하는 김혜경·마크롱 여사 (파리(프랑스)=뉴스1) 이재명 기자 = 김혜경 여사와 프랑스 대통령 부인 브리지트 마크롱 여사가 8일(현지시간) 파리 오텔 드 라 마린에서 열린 한지마니아 특별전에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.9/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 기념촬영하는 김혜경·마크롱 여사 (파리(프랑스)=뉴스1) 이재명 기자 = 김혜경 여사와 프랑스 대통령 부인 브리지트 마크롱 여사가 8일(현지시간) 파리 오텔 드 라 마린에서 열린 한지마니아 특별전에서 기념촬영을 하고 있다. 2026.9.9/뉴스1

이미지 확대 화사 한지 케이스 앨범 선물 받는 김혜경·마크롱 여사 (파리(프랑스)=뉴스1) 이재명 기자 = 김혜경 여사와 프랑스 대통령 부인 브리지트 마크롱 여사가 8일(현지시간) 파리 오텔 드 라 마린에서 열린 한지마니아 특별전에서 가수 화사가 준비한 한지 케이스 앨범을 선물을 받고 있다. 2026.9.9/뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 화사 한지 케이스 앨범 선물 받는 김혜경·마크롱 여사 (파리(프랑스)=뉴스1) 이재명 기자 = 김혜경 여사와 프랑스 대통령 부인 브리지트 마크롱 여사가 8일(현지시간) 파리 오텔 드 라 마린에서 열린 한지마니아 특별전에서 가수 화사가 준비한 한지 케이스 앨범을 선물을 받고 있다. 2026.9.9/뉴스1

세줄 요약 김혜경 여사가 프랑스 국빈 방문 중 파리에서 브리지트 마크롱 여사에게 한지의 재료와 보존성, 문화재 복원 활용 사례를 설명했다. 한지마니아 특별전에서는 한국과 프랑스 작가들의 협업 작품이 소개됐고, 마크롱 여사는 한지의 질감과 조형성에 깊은 관심을 보였다. 파리서 브리지트 마크롱 여사에 한지 소개

한지마니아 특별전, 한불 작가 협업 전시

마크롱 여사 한지 질감과 활용성에 관심

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김혜경 여사와 에마뉘엘 마크롱 대통령의 부인 브리지트 마크롱 여사가 한국 전통의 ‘한지’를 놓고 친목을 다졌다.이재명 대통령과 프랑스를 국빈 방문 중인 김 여사는 8일(현지시간) 파리 오텔 드 라 마린(18세기 프랑스 왕실의 가구 보관소로 쓰인 문화유산)에서 마크롱 여사에게 한지 홍보에 나섰다.이번 한지마니아 특별전은 파리디자인위크의 일환으로 개최됐다. 국가무형유산 김삼식 한지장 등이 제작한 한지를 활용한 한국 작가들의 작품과 이들과 협업한 프랑스 작가들의 작품을 함께 선보였다고 안귀령 부대변인이 전했다.마크롱 여사는 한지를 빛을 흡수하고 투과하는 건축적 매체로 활용한 유이화 작가의 작품 앞에서 한지의 질감 등 소재적 특성에 깊은 관심을 보였다. 그러자 김 여사는 “한지는 닥나무를 재료로 우리 고유의 기법을 통해 만들어지며 뛰어난 보존성과 내구성을 갖춘 종이”라고 소개했다. 이어 “한지는 루브르 박물관을 비롯한 해외 주요 기관의 문화재 복원에도 활용되고 있다”며 “지난 4월 마크롱 대통령의 국빈 방한 당시 국립중앙박물관에서 관람한 외규장각 의궤 역시 한지에 기록된 소중한 문화유산”이라고 설명했다.또 한지 조명 작품을 놓고 김 여사는 “한지가 오랜 전통을 간직하면서도 예술과 공예, 디자인 등 다양한 분야의 소재로 쓰일 수 있음을 보여주는 것 같다”고 말했다. 마크롱 여사는 “기존 사물에 새로운 생명력을 불어넣은 발상이 인상적”이라고 소감을 말했다.전시 관람에 함께한 가수 화사는 “한지가 가진 특유의 재질을 살려 세련된 현대예술 작품으로 풀어낸 점이 매우 인상 깊었다”고 밝혔다. 그는 자신의 앨범을 한지로 만든 케이스에 담아 두 여사에게 선물하기도 했다. 그러자 김 여사는 “우리 (마크롱) 여사님이 K팝을 엄청나게 좋아하신다”며 고마움을 표시했다.김 여사는 이날 행사 소감에서 “한지를 매개로 양국 작가들이 창조적인 교류를 이어가는 모습이 인상 깊었다”며 협력을 당부했다. 이어 오는 12월 한지가 유네스코 인류무형문화유산으로 등재돼 인류가 함께 지켜나갈 소중한 문화유산으로 더욱 널리 알려지기를 바란다고 했다. 마크롱 여사는 “한지 작품들이 오텔 드 라 마린에 마치 처음부터 있었던 것처럼 자연스럽게 어우러지는 모습이 놀라웠다”며 화답했다.