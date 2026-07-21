목숨 건 사진으로 5·18 전세계에 알린 패트릭 쇼벨, 통합특별시 첫 ‘명예시민’

윤상원 열사·행방불명 어린이 모습 등 담긴 5·18사진 635점 기증

23일 5·18기록관에서 특별강연·명예시민증 수여…유족과 만남도

패트릭 쇼벨 “광주시민의 사진…기억 지키는 길 함께할 수 있어 영광”

이미지 확대 1980년 5월 26일 전남도청 앞 상무관에서 아버지의 영정을 든 꼬마상주. 패트릭 쇼벨 제공 닫기 이미지 확대 보기 1980년 5월 26일 전남도청 앞 상무관에서 아버지의 영정을 든 꼬마상주. 패트릭 쇼벨 제공

그는 1980년 5월 23일 신군부에 의해 고립된 광주에 잠입, 27일 새벽 계엄군의 전남도청 진압작전에 이르기까지 시민들의 항쟁과 계엄군의 무자비한 폭압을 카메라에 담았다. 목숨을 걸고 촬영한 사진들을 미국 ‘뉴스위크’ 등을 통해 보도함으로써 당시의 참혹한 현장을 국제사회에 전했다.

이미지 확대 1980년 5월 26일 전남도청 앞 상무관에 안치된 고(故) 박금희씨의 관 앞에서 오열하는 어머니. 패트릭 쇼벨 제공 닫기 이미지 확대 보기 1980년 5월 26일 전남도청 앞 상무관에 안치된 고(故) 박금희씨의 관 앞에서 오열하는 어머니. 패트릭 쇼벨 제공

이미지 확대 1980년 5월 광주의 참상을 사진으로 쵤영해 전세계에 알린 프랑스 출신 사진기자 ‘패트릭 쇼벨’. 닫기 이미지 확대 보기 1980년 5월 광주의 참상을 사진으로 쵤영해 전세계에 알린 프랑스 출신 사진기자 ‘패트릭 쇼벨’.

세줄 요약 패트릭 쇼벨은 1980년 5월 광주에 잠입해 시민 항쟁과 계엄군 폭압을 촬영했고, 이를 국제사회에 알린 뒤 사진 635점을 기록관에 기증했다. 기록관은 그의 헌신을 기려 전남광주통합특별시 첫 명예시민증을 수여하고, 특별강연과 유족 만남 행사도 연다. 광주 참상 세계에 알린 패트릭 쇼벨 명예시민 선정

1980년 5월 촬영 사진 635점 조건 없이 기증

기록관, 특별강연·유족 만남 행사로 헌신 기림

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1980년 5월 광주의 참상을 전세계에 알린 프랑스 출신 사진기자 ‘패트릭 쇼벨’이 전남광주통합특별시 1호 명예시민이 된다.5·18민주화운동기록관은 1980년 5월 당시 목숨을 걸고 촬영한 사진 635점을 기증한 프랑스 출신 기자 ‘패트릭 쇼벨(Patrick Chauvel)’에게 전남광주통합특별시 1호 명예시민증을 수여한다고 21일 밝혔다.이는 광주의 진실을 국제사회에 알리고 소중한 자료를 시민의 품으로 돌려준 쇼벨의 헌신을 기리기 위한 것으로, ‘오월의 역사’를 함께 증언해 온 국제적 연대와 양심에 보내는 깊은 존중이기도 하다.1949년 프랑스 파리에서 태어난 ‘패트릭 쇼벨’은 베트남전과 이라크전 등 세계 주요 분쟁 현장을 누빈 저명한 프리랜서 사진기자다.쇼벨은 최근 자신이 보관해온 사진 635점을 아무런 조건 없이 기록관에 기증했다. 그가 기증한 자료는 국가폭력의 실체와 항쟁의 현장을 생생히 증언하는 역사적 사료로 평가된다. 5·18 당시의 구체적 정황과 희생의 흔적을 되새기게 하는 소중한 자산으로서 높은 가치를 지닌다.그의 사진에는 5월 27일 당시 최후의 항전지였던 전남도청에서 끝까지 남아 싸우다 산화한 시민군 대변인 윤상원 열사의 마지막 장면이 담겨 있다.또, 27일 도청 진압작전 이후 계엄군에 의해 연행되는 시민들의 모습, 같은 날 아침 YMCA 건물 앞 도로에서 피를 흘린 채 쓰러져 “헬프 미”를 외치던 청년 고(故) 김종연의 모습도 포착돼 있다.5월 26일 도청 앞 운구행렬 곁에 서 있던 일곱 살 어린이와 다음날인 27일 계엄군에 붙잡혀 끌려가던 아홉 살 어린이의 모습 등 5·18민주화운동 당시 행방불명된 어린이들의 흔적도 자료 속에 고스란히 담겼다.쇼벨은 “돌이켜보면 5·18 광주는 제 인생에서 가장 역사적인 현장이었다”며 “이 사진은 제 사진이 아니라 광주시민의 사진이다. 역사의 한 부분에 참여하고 기억을 지키는 길을 보여주는 이 자료를 공유할 수 있어 영광이다”고 말했다.사진 기증 및 명예시민증 수여를 기념하기 위한 행사는 23일 오후 2시30분 ‘세계에 알린 오월, 다시 광주로(Chauvel’s Gwangju: From the World, Back to Gwangju)’를 주제로 5·18민주화운동기록관 7층 다목적강당에서 열린다. 행사는 패트릭 쇼벨 특별강연회, 5·18유족과의 만남, 명예시민증 수여 순으로 진행된다.특히, ‘유족과의 만남’은 5·18기념재단과 공동주최로 진행된다. 쇼벨이 1980년 5월 촬영한 사진 속 인물의 유족들을 직접 만나는 행사다. 희생자와 행방불명자, 그 가족들의 존재를 되새기고, 오월의 진실을 공동체의 역사로 승화시키는 계기가 될 것으로 기대된다.김호균 5·18민주화운동기록관장은 “패트릭 쇼벨의 사진은 1980년 5월 광주의 참상과 민주주의의 현장을 세계에 알린 귀중한 역사자료”라며 “이 사진자료들을 체계적으로 보존·활용해 5·18의 역사적 가치와 정신을 미래세대에게 충실히 전하겠다”고 밝혔다.