내년 9급 공무원 월급 300만원 인상 추진…3.5% 인상+α 어게인? [강 기자의 세종실록]

인사혁신처 대통령 업무보고… 저연차·청년 공무원, ‘체감 가능’ 보수·복지 추진

이미지 확대 발언하는 최동석 인사혁신처장 인사혁신처장이 5일 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 주재 부처 업무보고에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 발언하는 최동석 인사혁신처장 인사혁신처장이 5일 청와대 영빈관에서 열린 이재명 대통령 주재 부처 업무보고에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

이미지 확대 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 열린 행안부·경찰청·법무부·검찰청 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단 닫기 이미지 확대 보기 발언하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 5일 청와대 영빈관에서 열린 행안부·경찰청·법무부·검찰청 등에 대한 부처 업무보고에서 발언하고 있다. 청와대통신사진기자단

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이미지 확대 기후부 30대 사무관 사망…공무원 노조 청와대 앞 “진상규명” 국가공무원노동조합(국공노)과 대한민국공무원노동조합총연맹(공노총)이 지난 3일 서울 종로구 청와대 앞 분수대에서 기후에너지환경부 소속 30대 사무관 사망 사건과 관련한 기자회견하고 있다. 이들은 이재명 대통령과 김성환 기후에너지환경부 장관에게 진상규명과 대책마련을 촉구했다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 기후부 30대 사무관 사망…공무원 노조 청와대 앞 “진상규명” 국가공무원노동조합(국공노)과 대한민국공무원노동조합총연맹(공노총)이 지난 3일 서울 종로구 청와대 앞 분수대에서 기후에너지환경부 소속 30대 사무관 사망 사건과 관련한 기자회견하고 있다. 이들은 이재명 대통령과 김성환 기후에너지환경부 장관에게 진상규명과 대책마련을 촉구했다. 뉴스1

이미지 확대 취업 한파로 공무원 시험 ‘인기’ 지난달 28일 서울 종로구 광화문 교보문고를 찾은 공시생이 수험서를 살펴보고 있다. 최근 사기업 채용 축소가 장기화하면서 수년간 인기가 시들했던 공무원 시험이 다시 주목받기 시작했다. 국가데이터처가 최근 발표한 ‘2026년 5월 경제활동인구 조사 청년층 부가 조사’에 따르면 올해 5월 비경제활동인구 중 일반직 공무원 준비 비율은 22.1%로 지난해 대비 3.9%포인트 상승했다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 취업 한파로 공무원 시험 ‘인기’ 지난달 28일 서울 종로구 광화문 교보문고를 찾은 공시생이 수험서를 살펴보고 있다. 최근 사기업 채용 축소가 장기화하면서 수년간 인기가 시들했던 공무원 시험이 다시 주목받기 시작했다. 국가데이터처가 최근 발표한 ‘2026년 5월 경제활동인구 조사 청년층 부가 조사’에 따르면 올해 5월 비경제활동인구 중 일반직 공무원 준비 비율은 22.1%로 지난해 대비 3.9%포인트 상승했다. 뉴스1

이미지 확대 공무원 시험 준비생 증가세 지난달 28일 서울 동작구 노량진역에 공무원 시험 관련 광고가 표시돼 있다. 국가데이터처 ‘2026년 5월 경제활동인구조사 청년층 부가조사 결과’에 따르면 비경제활동인구 취업시험 준비자 중에서 일반직 공무원 준비 비중은 1년 새 3.9%p 상승한 22.1%로 집계됐다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 공무원 시험 준비생 증가세 지난달 28일 서울 동작구 노량진역에 공무원 시험 관련 광고가 표시돼 있다. 국가데이터처 ‘2026년 5월 경제활동인구조사 청년층 부가조사 결과’에 따르면 비경제활동인구 취업시험 준비자 중에서 일반직 공무원 준비 비중은 1년 새 3.9%p 상승한 22.1%로 집계됐다. 연합뉴스

이미지 확대 좁아진 채용문에 공무원 시험 인기 지난달 28일 서울 종로구 광화문 교보문고를 찾은 공시생이 수험서를 살펴보고 있다. 최근 사기업 채용 축소가 장기화하면서 수년간 인기가 시들했던 공무원 시험이 다시 주목받기 시작했다. 국가데이터처가 최근 발표한 ‘2026년 5월 경제활동인구 조사 청년층 부가 조사’에 따르면 올해 5월 비경제활동인구 중 일반직 공무원 준비 비율은 22.1%로 지난해 대비 3.9%포인트 상승했다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 좁아진 채용문에 공무원 시험 인기 지난달 28일 서울 종로구 광화문 교보문고를 찾은 공시생이 수험서를 살펴보고 있다. 최근 사기업 채용 축소가 장기화하면서 수년간 인기가 시들했던 공무원 시험이 다시 주목받기 시작했다. 국가데이터처가 최근 발표한 ‘2026년 5월 경제활동인구 조사 청년층 부가 조사’에 따르면 올해 5월 비경제활동인구 중 일반직 공무원 준비 비율은 22.1%로 지난해 대비 3.9%포인트 상승했다. 뉴스1

이미지 확대 공무원 초과근무 수당 제도 개선안 발표하는 김성훈 인사혁신처 차장 김성훈 인사혁신처 차장이 지난달 21일 정부세종청사에서 공무원 수당 등에 관한 규정 개정안을 발표하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 공무원 초과근무 수당 제도 개선안 발표하는 김성훈 인사혁신처 차장 김성훈 인사혁신처 차장이 지난달 21일 정부세종청사에서 공무원 수당 등에 관한 규정 개정안을 발표하고 있다. 연합뉴스

‘강 기자의 세종실록’은 대한민국 행정의 수도 세종시에서 생산되는 정부 정책과 관가에서 일어나는 모든 일을 생생하게 보도하는 코너입니다. 세종시에 포진한 각 정부부처가 내놓는 모든 정책이 역사의 한 페이지로 남고, 오늘의 행정이 내일의 역사가 된다는 관점으로 ‘세종 현대사(現代史)’를 기록하겠습니다.

세줄 요약 인사처가 내년 9급 공무원 초임 보수를 월 300만원 수준으로 올리겠다고 밝혔다. 기본급 3.5% 인상에 저연차 추가 인상을 더해 목표를 맞추고, 청년 전용 대출·멘토링·육아 지원·OECD 파견 등도 확대해 공직 매력을 높이려 했다. 9급 초임 월 300만원 수준 인상 추진

청년 대출·멘토링·육아 지원 확대

지역가산점·전문가 공무원 육성 병행

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모든 직장인이 그렇듯 공무원들에게도 가장 현실적인 관심사는 월급일 것입니다. 인사혁신처는 내년도 9급 공무원 초임 보수를 월 300만원 수준으로 인상하겠다고 밝혔습니다. 업무 강도와 책임에 비해 낮은 보수, 여기에 ‘더 내고 덜 받는’ 방향으로 바뀐 공무원연금까지 겹치면서 노후에 대한 불안이 커졌고, 이는 우수한 청년 인재들이 공직을 외면하는 주요 원인으로 꼽혀 왔습니다. 인사처는 저연차·청년 공무원의 처우를 개선하고 성장 기회를 확대해 공직의 매력을 높이겠다는 구상입니다.인사처는 5일 청와대에서 열린 이재명 대통령 주재 업무보고에서 ‘일하고 싶은 공직사회’를 만들기 위해 청년 공무원의 처우개선과 보수 인상을 적극 추진하겠다고 보고했습니다.핵심은 보수 수준이 낮은 저연차 실무 공무원의 처우를 대폭 개선해 내년 9급 공무원 초임 월급을 300만원 수준으로 인상하는 것입니다. 청년 공무원들이 변화를 체감할 수 있도록 보수는 물론 복지까지 함께 강화하겠다는 건데요.올해 공무원 직종별 봉급표를 보면 갓 임용된 9급 1호봉의 기본급은 월 213만 3000원입니다. 여기에 정근수당, 직급보조비, 정액급식비, 명절휴가비 등 공통수당이 더해지면 실수령액은 월 286만원 수준으로 늘어납니다. 공통수당만 약 73만원에 달하는 셈입니다. 다만 가족수당과 초과근무수당, 연가보상비, 육아휴직수당 등은 개인의 근무 여건과 상황에 따라 지급 여부와 금액이 달라질 수 있습니다.“겨우 286만원?”이라고 하실 수도 있는데요. 하지만 이는 올해 공무원 보수를 9년 만에 최고폭인 3.5% 인상하고, 저연차 공무원에 대한 추가 처우개선을 위해 3.1%를 추가 인상한 결과입니다. 기본급 인상률과 추가 인상률을 합쳐 총 6.6%가 오른 것이죠. 실제 지난해 9급 공무원 초임 보수는 월 269만원수준으로, 올해보다 17만원가량 적었습니다.인사처는 내년에도 올해처럼 기본급 3.5% 인상에 저연차 공무원에 대한 추가 처우 개선분을 더해 9급 초임 보수를 월 300만원 수준으로 끌어올릴 계획입니다. 기본급을 3.5% 인상하는 것만으로는 초임 보수가 300만원에 미치지 못하는 만큼, 별도의 추가 인상분을 반영하겠다는 것이죠.인사처 관계자는 서울신문과의 통화에서 “저연차인 9급 초임 보수를 월 300만원 수준으로 인상하는 것은 현 정부 국정과제”라며 “기본급 3.5% 인상만으로는 목표치에 부족해 추가 인상이 필요한데 수당으로 보완할지 등을 검토한 뒤 기획예산처랑 협의해 최종 보수 인상안을 확정할 것”이라고 말했습니다.실제로 올해 9급 1호봉 기본급 213만 3000원에서 지난해와 같은 수준인 3.5% 인상하면 약 7만 5000원 정도가 오르는데 여기에 기본급과 연동되는 정근수당(9급 1호봉은 기본급의 10%) 등 일부 수당이 함께 올라도 현재 월 286만원에서 300만원이 되지 않습니다. 결국 그 부족분을 추가 인상으로 보완하겠다는 구상인 것이죠.인사처는 이외에도 청년 공무원 전용 대출을 신설했습니다. 1인당 1000만원을 가계자금대출 평균 금리에서 1%포인트 낮은 수준에서 빌려주는 방안입니다. 예를 들어 예금은행 대출 금리가 4.2%라면 3.2%로 대출해 준다는 얘기죠.아울러 7·9급 신입 공무원들이 공직에 잘 적응할 수 있도록 업무를 맡기기 전 기본 교육을 강화하고 선배 공무원과의 멘토링 프로그램을 확대 운영할 예정입니다. 이는 어렵게 공직에 입문한 저연차 공무원들의 조기 퇴직과 이탈을 막기 위한 조치입니다. 실제로 저연차 공무원들은 업무 인수인계가 제대로 이뤄지지 않은 상태에서 곧바로 실무를 맡으면서 업무의 방향과 목적을 파악하지 못하고, 선배도 후배도 없는 조직 내에서 고립감과 불안감을 느끼는 경우가 적지 않은 것으로 알려졌습니다. 이러한 어려움이 공직 이탈은 물론 일부 극단적인 선택으로까지 이어지는 원인 중 하나로 지목돼 왔습니다.난임휴직을 신설하고 육아휴직 대상 자녀 연령을 초등학교 2학년에서 6학년까지 확대하는 것도 청년층의 공직사회 정착을 지원하기 위한 조치입니다. 육아휴직으로 발생하는 업무 공백을 메우기 위한 대책도 함께 추진합니다. 휴직자의 빈자리를 남은 직원들이 떠안는 구조를 완화하기 위해 업무대행수당을 인상하고, 업무대행자를 적기에 충원할 수 있도록 대체인력뱅크도 활성화하고 말이죠.이와 함께 청년 공무원들이 국제 감각과 경쟁력을 갖춘 인재로 성장할 수 있도록 국제기구 근무 기회도 확대하기로 했습니다. 실무급 공무원을 올해부터 프랑스 파리의 경제협력개발기구(OECD) 등 국제기구에 파견해 경력 개발 기회를 제공하고 국제 전문가로 육성하겠다는 취지입니다. 현재는 인공지능(AI)을 비롯해 과학·환경·사회·교육 분야 등 OECD 내 7개 직위에 대해 14개 부처에서 23명이 추천을 받았으며, 이들은 연말부터 순차적으로 파견될 예정입니다.지원 대상은 만 39세 이하의 4~9급 청년 공무원(과장급 제외)입니다. 선발된 공무원에게는 고용휴직을 허용하고 현지 급여와 체재비 전액을 지원할 예정입니다. 1인당 지원 규모는 약 1억원에 달합니다. 아무나 보내주지는 않겠죠.OECD는 관련 분야 공직 경력 3년 이상과 석사 이상 학력을 기본 자격 요건으로 제시했습니다. 법령에 따른 공인 영어성적도 갖춰야 하는데요. 토익 850점 이상 또는 토플 iBT 96점 이상이 필요합니다. 인사처는 OECD 측에 영어 성적 기준 완화를 요청했지만, OECD는 “업무 수행을 위해 일정 수준 이상의 영어 능력은 필수”라는 입장을 유지한 것으로 전해졌습니다. 국제기구 선발 과정에서는 서류 심사뿐 아니라 영어 면접도 진행됩니다.인사처 관계자는 “올해부터 2년간 시범 운영한 뒤 참여 기관들의 평가 등을 반영해 미국 등 다른 국제기구로도 파견을 확대할 계획”이라며 “청년 공무원들이 다양한 국제 경험을 쌓을 수 있는 기회를 지속적으로 넓혀 나가겠다”고 말했습니다.국제기구에서 근무할 기회를 얻기 위해서는 청년 공무원 개인의 성실한 준비와 꾸준한 노력이 뒷받침돼야 합니다. 쉽지 않은 선발 과정을 거쳐야 하지만, 해외에서 국제 감각과 전문성을 쌓을 수 있는 기회는 민간기업에서도 흔치 않은 일종의 ‘복지’이자 경력 개발의 기회이기도 합니다.다만 이런 제도가 취지를 살리려면 국제기구 파견 준비와 본연의 업무가 균형을 이뤄야 합니다. 해외 파견을 목표로 역량을 키우는 것은 바람직하지만, 공직사회 안팎에서 “영어공부에만 매달린다”는 시선을 받지 않도록 맡은 업무에서도 충분한 성과를 보여주는 노력이 함께 따라야 할 것입니다.손이 귀한 지역에서 우수한 인재들이 공무원으로 유입돼 지역 발전에 기여할 수 있도록 채용 문턱도 낮춥니다.대표적인 방안은 지역가산점 신설입니다. 지역 근무를 전제로 한 공무원 채용에서 수도권을 제외한 해당 지역에 15년 이상 장기 거주한 지원자에게 3%의 가산점을 부여합니다.지역인재추천채용제에서 7·9급 추천 요건도 완화해 더 많은 지역 청년에게 공직 진입 기회를 열어줄 예정입니다. 7급은 대학 졸업(예정)자가 대학 총장의 추천을 받아 지원할 수 있고, 9급은 특성화고·마이스터고·전문대학 졸업(예정)자가 학교장 추천을 통해 응시할 수 있습니다. 추천 기준도 7급은 학과 성적 상위 10%에서 15%로 넓히고, 9급은 졸업 후 지원 가능 기간을 1년 이내에서 3년 이내로 연장했습니다.청년들의 공직 진입 장벽을 낮추기 위해 창업 등 개인사업자 경력과 자격증 취득 전 업무경력을 인정하고 학위 취득예정자에게도 응시 기회를 부여합니다. 실무 역량을 갖춘 인재가 조기에 공직에 진출할 수 있도록 지원하겠다는 것이죠.같은 맥락에서 정부는 전문성을 갖춘 공무원이 한 분야에서 오래 일하며 역량을 키울 수 있는 제도도 확대합니다. 지난해 218명 수준이던 전문가 공무원을 AI, 특허기술심사, 산업안전 감독·수사 등 전문 분야를 신설·확대해 2028년까지 1200명 이상으로 늘릴 계획입니다. 또 6급 상당의 부전문관을 신설해 전문관(5급), 수석전문관(3~4급)으로 이어지는 전문직 공무원 승진 체계를 마련하고, 10년 이상 근무자에 대한 장기근무 가산점과 전문가 공무원 대상 국외훈련 기회도 확대할 예정입니다.어느 조직이든 성과와 전문성에 걸맞은 승진과 보상이 뒷받침되지 않으면 일에 대한 의욕도 오래가기 어렵죠. 전문성을 쌓을수록 인정받고 성장할 수 있는 공직이라야 우수한 인재도 머물고, 결국 더 나은 행정서비스로 국민에게 돌아갈 수 있을 것입니다.인사처는 공무 수행 중 재해를 입은 공무원의 헌신을 기리고 예우하기 위해 법정기념일인 가칭 ‘공무상 재해 공무원의 날’ 지정도 추진하고 있습니다.공직에 첫발을 내딛는 신입 공무원들은 사사로운 이익보다 국가와 국민을 위해 더 나은 정책을 만들고, 더 살기 좋은 사회를 함께 만들어가겠다는 마음으로 공직을 선택했을 것입니다. 임용식에서 함께 낭독하는 ‘공무원 선서’에도 공무원은 ‘국민 전체에 대한 봉사자로서 직무를 성실히 수행한다’고 다짐합니다.그렇게 공직을 선택한 청년 공무원들이 10년, 20년이 지난 뒤에도 “공직을 선택하길 잘했다”고 말할 수 있으면 좋겠습니다. 안정적인 삶과 일에 대한 보람이 처음 품었던 기대와 크게 다르지 않았다고, 국민을 위해 일한 시간이 자부심으로 남았다고 말할 수 있기를 바랍니다. 공무원이 건강해야 행정이 건강해지고, 행정이 건강해야 우리 사회의 안전망도 더욱 튼튼해질 수 있기 때문입니다.