[기고] 대체 불가 중소기업을 위하여

이미지 확대 노용석 중소벤처기업부 제1차관 닫기 이미지 확대 보기 노용석 중소벤처기업부 제1차관

2026-08-06 26면

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얼마 전 미국 출장길에서 업계 최고로 꼽히는 벤처캐피털(VC) 관계자를 만났다. 이들은 K뷰티와 한국 문화를 긍정적으로 언급하며 한국 기업의 성장 저력과 투자 대상으로서의 가치를 매우 높게 평가했다. 글로벌 VC의 시야에 한국 기업의 잠재력이 이제야 들어오기 시작한 것일 수도 있지만, 그간 우리 스스로 기업의 경쟁력을 너무 엄격하게 평가해 왔던 것일 수도 있다.실제 K뷰티 열풍에 힘입어 상반기 중소기업 수출은 640억 달러로 역대 최고치를 달성했다. 유니콘 기업도 기존 플랫폼 기업 중심에서 인공지능(AI)·반도체 등 딥테크 기업으로 한층 다양해졌다. 중소벤처기업부는 이런 성과를 내는 기업이 꾸준히 나오도록 ‘국가 창업 시대’를 여는 데 힘을 쏟았다. 정부 창업·아이디어 공모전 사상 최대 규모인 6만 2944명이 대국민 창업 프로젝트 ‘모두의 창업’에 몰려들었다. 최연소 9세부터 최연장 90세까지 세대를 아우르는 도전이 이어졌다. 이들의 도전은 몇 년 후 또 다른 K뷰티, K유니콘의 성과로 이어질 것으로 기대된다.중기부는 하반기에 ‘창업·성장·도약·재도전’으로 이어지는 중소·벤처 성장 사다리를 구축한다. 모두의 창업 프로젝트를 차질 없이 추진하고 ‘5극 3특’을 고려한 창업 도시를 지정해 국가 창업 열풍을 전국으로 확산할 예정이다. 신안보·제약바이오·기후테크·K소비재·제조 AI 등 신성장 분야의 기업 생태계도 활성화한다. 혁신 기업이 중소기업을 넘어 성장할 수 있도록 벤처기업·투자 제도를 개편하고 글로벌 연결성을 강화한다. 실패를 재도전의 발판으로, 위기를 재도약의 기회로 바꾸는 정책도 이어 간다.중소기업 정책의 또 다른 축은 성장의 온기를 경제 전반에 확산하는 것이다. 중기부는 중동 전쟁의 어려움 속에서도 ‘4월 동행 축제’를 개최하고 지역 중심의 할인 지원을 추진하며 소상공인 내수 진작에 역량을 집중했다. 대·중소기업 간 성과 공유 금액은 34% 증가했고, 대기업이 잇따라 상생 협약을 발표하는 등 상생과 협력의 문화도 확산했다.소상공인 정책은 한 사람의 생계와 가족의 안정을 따뜻하게 받쳐 주는 데서 출발해야 한다. 이에 중기부는 관계 부처와 협력해 이들의 일·가정 양립, 생계 안정과 사회 복귀를 지원하는 소상공인 기본 사회보장 체계를 구축해 나갈 예정이다. 또한 지방정부와 협력해 시장의 노후 아케이드를 바꾸고, 시장·상권 브랜드화를 지원해 사람들이 모이는 전통시장과 지역 상권을 조성한다. 임직원이 힘을 모아 재직 중인 기업을 인수하거나 인수합병(M＆A) 방식의 기업 승계를 활성화하는 등 주인이 바뀌어도 기업은 영속하도록 하는 제도도 만들어 나갈 예정이다. 대·중소기업 간 상생의 생태계를 더욱 확장하고 공정한 거래 환경을 조성해 나가는 작업도 이어 나간다.지금은 중소·벤처 성장 사다리와 성장의 온기 확산으로 모두가 성장하는 ‘대체 불가 대한민국’을 구현하기 위해 중기부의 정책적 역량을 집중할 때다.노용석 중소벤처기업부 제1차관