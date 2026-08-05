“엉덩이 축축해 보니 男체액 추정 하얀 얼룩” 충격받은 女승객, DNA 검사 요청 [월드픽]

세줄 요약 태국 여성 A씨가 귀국 비행기에서 잠든 사이 옆자리 파키스탄 남성에게 성추행당했다고 주장했다. 착륙 직후 승무원에게 알렸고, 남성은 범행을 시인한 뒤 체포됐다. A씨는 레깅스의 흰 얼룩을 근거로 DNA 검사를 요청했다. 귀국 비행기 내 성추행 주장과 경찰 신고

피해 여성, 레깅스 제출하며 DNA 검사 요청

승무원 추궁 뒤 남성 시인, 기내 체포

이미지 확대 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 태국 방콕으로 향하는 비행기 안에서 옆자리 외국인 남성으로부터 성추행을 당했다는 태국인 여성이 경찰서를 찾아 당시 입은 바지를 제출하며 DNA 검사를 요청했다고 4일(현지시간) 현지 매체들이 전했다. 사진은 피해 여성이 남성의 체액이라고 주장하고 있는 레깅스 엉덩이 부분 하얀 얼룩(왼쪽)과 성추행 범행을 시인한 파키스탄인 남성(오른쪽)의 모습(사진 일부 모자이크 처리함). 피해 여성 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 태국 방콕으로 향하는 비행기 안에서 옆자리 외국인 남성으로부터 성추행을 당했다는 태국인 여성이 경찰서를 찾아 당시 입은 바지를 제출하며 DNA 검사를 요청했다고 4일(현지시간) 현지 매체들이 전했다. 사진은 피해 여성이 남성의 체액이라고 주장하고 있는 레깅스 엉덩이 부분 하얀 얼룩(왼쪽)과 성추행 범행을 시인한 파키스탄인 남성(오른쪽)의 모습(사진 일부 모자이크 처리함). 피해 여성 페이스북 캡처

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귀국 비행기 안에서 잠든 사이 옆자리 외국인 남성으로부터 성추행당했다는 소셜미디어(SNS) 글이 올라와 태국에서 논란이 인 가운데 피해 여성이 경찰에 당시 입었던 레깅스를 제출하며 DNA 검사를 요청했다.4일(현지시간) 타이랏 등 현지 매체는 이 사건 피해자 A(33)씨가 이날 오후 2시 30분쯤 방콕 돈므앙 경찰서를 찾아가 진술서를 작성하고, DNA 검사를 위해 사건 당일 입었던 바지를 제출했다고 보도했다.앞서 A씨는 최근 자신의 페이스북 계정에 아랍에미리트(UAE) 두바이를 출발해 방콕으로 오는 비행기를 탔다가 옆자리 승객 B(30)씨로부터 성추행 피해를 입었다는 글을 올렸다.그는 비행기가 이륙할 때부터 B씨의 행동이 수상했다고 주장했다. B씨가 손을 본인 좌석이 아니라 A씨의 좌석 쪽으로 둬 의아했다는 것이다.하지만 A씨는 크게 신경 쓰지 않고 네 살 딸과 함께 담요를 덮고 이내 잠이 들었다고 했다.그런데 잠에서 깼을 때 엉덩이 부위에 누군가의 손이 닿아 있는 것 같았고 축축한 느낌까지 들었다.처음에는 ‘내가 착각한 건가’라고 생각했지만, B씨가 자신을 계속 쳐다보는가 하면 좌석 등받이에 있는 화면을 자꾸 만지작거리는 등 수상한 행동을 하자 의심은 커져갔다고 A씨는 설명했다.비행기가 방콕 돈므앙 국제공항에 착륙하자마자 A씨는 승무원에게 피해 사실을 알렸다. 승무원이 추궁하자 B씨는 엎드려 절을 하고 눈물을 흘리면서 범행을 시인했다.그러나 A씨는 선처하지 않고 경찰을 비행기 안으로 불렀고, 파키스탄인으로 확인된 B씨는 체포됐다.이후 승무원이 A씨의 레깅스에 있는 흰색 얼룩을 보고는 남성의 체액으로 의심하며 ‘와, 진짜 그렇게까지 했네. 끝까지 했나’라고 말해 A씨는 더욱 충격을 받았다고 했다.자신이 잠든 사이 B씨가 신체를 만지는 등 성추행을 한 것도 모자라 체액을 레깅스 엉덩이 부위에 묻히기까지 했다는 것이 A씨의 주장이다.A씨는 “딸에게 이런 일이 일어나지 않아 다행”이라고 말했다. 원래는 B씨 옆자리가 딸의 자리였으나, 딸을 창가 자리로 옮기면서 자신이 B씨 옆에 앉게 됐기 때문이다.그는 “저는 당시 긴바지와 몸 전체를 가리는 상의로 단정한 옷차림을 하고 있었다”며 “혼자 여행하는 여성들이나 아이와 함께 여행하는 여성들에게 이런 일이 일어날 수 있으니 주의를 당부하기 위해 이 사건을 공개하게 됐다”고 강조했다. 또 도움을 준 항공사 직원들에게 감사의 뜻을 전하면서 법적 절차를 밟아 나갈 것이라고 했다.