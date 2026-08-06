“대통령 살해하겠다”…SNS에 협박글 올린 30대 남성 검찰 송치

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“대통령 살해하겠다”…SNS에 협박글 올린 30대 남성 검찰 송치

이종익 기자
이종익 기자
입력 2026-08-06 09:48
수정 2026-08-06 09:55
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세줄 요약
  • SNS에 대통령 살해 협박 글 게시
  • 30대 남성 A씨 협박 혐의 송치
  • 경찰, 협박성 게시글 엄정 대응
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경찰·휴대전화 자료 이미지. 서울신문DB
경찰·휴대전화 자료 이미지. 서울신문DB


자신의 사회관계망서비스(SNS)에 대통령 살해 협박 글을 올린 30대 남성이 검찰에 넘겨졌다.

충남 천안서북경찰서는 협박 등 혐의로 30대 A씨를 검찰에 송치했다고 6일 밝혔다.

경찰에 따르면 A씨는 지난 6월 중순쯤 자신의 SNS 계정에 대통령을 살해하겠다는 내용의 협박 글을 게시한 혐의를 받는다.

A씨는 경찰 조사에서 혐의를 모두 인정한 것으로 알려졌다.

경찰 관계자는 “실제 실행 의사가 없더라도 위해나 협박성 내용을 게시하는 것은 명백한 범죄 행위”라며 “협박 게시글을 작성하는 행위에 대한 엄정한 사법처리를 할 방침”이라고 말했다.
천안 이종익 기자
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