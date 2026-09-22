스포츠 2026 아이치-나고야 아시안게임 [포토] 북한 다이빙 선수단, 나리타공항 도착 입력 2026-09-22 16:43 수정 2026-09-22 16:43 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/sport/Asiangame2026-aichi-nagoya/2026/09/22/20260922800006 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 제20회 아시안게임 다이빙 경기에 출전하는 북한 선수단이 22일 일본 나리타공항에 도착했다고 조선신보가 보도했다.재일동포들이 공항에서 선수단을 환영했다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 북한 선수단이 참가하는 경기 종목은? 다이빙 수영