[속보] 요양병원 60대, 소화기에 맞아 사망… 같은 병실 70대 환자가 휘둘러

세줄 요약 경북 포항의 한 요양병원에서 같은 병실에 있던 70대 입원 환자가 소화기를 휘둘러 60대 환자가 크게 다쳤다. 피해자는 인근 병원으로 옮겨졌지만 다음 날 숨졌다. 경찰은 살인 혐의를 적용해 구속영장을 신청하고 정확한 사건 경위를 조사 중이다. 포항 요양병원서 소화기 폭행 사망 사건 발생

같은 병실 70대 환자, 60대 환자에게 휘둘러

경찰, 살인 혐의 적용해 구속영장 신청

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경북 포항의 한 요양병원에서 다른 입원 환자가 휘두른 소화기에 맞아 60대 환자가 숨지는 일이 발생했다.5일 뉴시스에 따르면 지난 2일 오후 1시쯤 포항시 북구 장성동에 있는 한 요양병원에서 입원 환자 A(70대)씨가 B(60대)씨에게 소화기를 휘둘렀다.B씨는 인근 병원으로 옮겨져 치료받았으나, 이튿날 끝내 숨을 거뒀다.두 사람은 같은 병실에 입원 중이었던 것으로 전해졌다.경찰은 지난 4일 살인 혐의를 적용해 A씨에 대한 구속영장을 신청하고 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.