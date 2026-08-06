SK하이닉스 또 -8%↓…코스피 6400선 무너졌다

세줄 요약 SK하이닉스가 장 초반 8%대까지 밀리고 삼성전자도 4%대 하락하면서 코스피가 6300선으로 내려앉았다. 간밤 뉴욕증시 반도체주 약세와 실적 실망, 차익실현 매물이 국내 증시에 영향을 줬다. SK하이닉스 장 초반 8%대 급락, 코스피 6300선 붕괴

삼성전자 4%대 하락, 반도체주 동반 약세 확산

뉴욕증시 반도체주 약세와 차익실현 매물 영향

이미지 확대 코스피 하락 출발 코스피가 하락 출발한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피, 코스닥 지수가 표시돼있다. 2026.8.6 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 코스피 하락 출발 코스피가 하락 출발한 6일 서울 중구 하나은행 딜링룸에 코스피, 코스닥 지수가 표시돼있다. 2026.8.6 연합뉴스

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저점을 찍고 반등하는 듯했던 ‘삼전닉스’가 재차 롤러코스터 장세를 이어가고 있다.6일 유가증권시장에서 SK하이닉스는 전 거래일 대비 4.08% 하락한 160만원에 시작해 낙폭을 키워 장 초반 8%대까지 밀려났다.삼성전자는 4%대 하락해 23만원대에서 거래되고 있다. 이에 코스피는 장 초반 3%대 하락해 6300선으로 내려앉았다.간밤 미 뉴욕증시에서 반도체주가 하락 마감한 영향으로 풀이된다. 전날 급등했던 마이크론 테크놀로지는 0.06% 보합으로 끝났고, AMD는 향후 실적 전망이 기대에 미치지 못하자 7%대 급락했다.샌디스크 또한 실적 전망이 기대 이하라는 분석에 5%대 하락했다. 그밖에 차익 실현 매물이 쏟아지며 필라델피아 반도체지수는 1.4% 하락 마감했다.SK스퀘어는 9%대, 삼성전기는 7%대 급락 중이다. 현대차와 LG에너지솔루션, 삼성바이오로직스, KB금융 등 시총 상위 종목들은 장 초반 보합세다.코스닥 지수는 1.4%대 하락해 780선을 가리키고 있다.