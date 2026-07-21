검찰·경찰 특수단, ‘장윤기 사건 축소 의혹’ 국수본 동시 압수수색… “윗선 지침 조사”

검경, 경찰청 국가수사본부 강력범죄수사 사무실 등 압수수색

전 광산경찰서 형사과장, “국수본과 광주경찰청 지침이 있었다”

이미지 확대 광주 여고생 살해범 장윤기 사건과 관련해 공무상비밀누설과 증거인멸 등 혐의를 받고 있는 광주 광산경찰서 전 수사팀장 박 경감이 8일 오전 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 광주지방법원에 들어서고 있다. 박 경감은 이날 밤 구속됐다. 닫기 이미지 확대 보기 광주 여고생 살해범 장윤기 사건과 관련해 공무상비밀누설과 증거인멸 등 혐의를 받고 있는 광주 광산경찰서 전 수사팀장 박 경감이 8일 오전 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 광주지방법원에 들어서고 있다. 박 경감은 이날 밤 구속됐다.

이미지 확대 광주 여고생 살해범 장윤기가 지난 5월 14일 광주 서부경찰서에서 검찰로 송치되기 전 포토라인에 서고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 광주 여고생 살해범 장윤기가 지난 5월 14일 광주 서부경찰서에서 검찰로 송치되기 전 포토라인에 서고 있다. 연합뉴스

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‘장윤기 사건’의 초동 수사 축소 및 분리 수사 지시 의혹을 수사 중인 검찰과 경찰청 특별수사단이 경찰청 국가수사본부를 동시에 전격 압수수색했다.21일 광주지검과 특수단은 이날 오전 7시 30분부터 서울 서대문구 경찰청 국가수사본부 강력범죄수사 사무실 등에 수사관들을 보내 관련 자료를 확보 중이라고 밝혔다. 검찰과 특수단은 이번 압수수색을 통해 당시 수사 전반에 대한 보고 및 지휘 체계 문건과 내부 기록을 확인하고 있는 것으로 전해졌다.이번 강제수사는 당시 수사 책임자였던 전 광주 광산경찰서 형사과장 박 모 경정의 진술에 따른 조치다.박 경정 측은 최근 장윤기 씨의 살인 사건과 외국인 여성 성폭행 사건을 병합하지 않고 분리 수사하게 된 배경에 대해 “국수본과 광주경찰청의 지침이 있었다”고 주장했다. 박 경정은 당초 두 사건을 병합 수사하자는 의견을 냈으나, 국수본이 광주경찰청을 거쳐 사건을 따로 진행하라는 지시를 내렸다고 증언한 것으로 알려졌다.