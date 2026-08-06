해남 국내 최대 400㎿ 태양광 단지 닻 올렸다

재생복합단지 태양광 착공…2028년 완공 목표

영농형 태양광 도입해 1,500억 규모 수익 환원

이미지 확대 기후에너지환경부는 7일 전남 해남군에서 단일 부지 기준 국내 최대 규모인 ‘해남 재생복합단지 태양광 발전사업’ 착공식을 개최한다. 해남군 제공. 닫기 이미지 확대 보기 기후에너지환경부는 7일 전남 해남군에서 단일 부지 기준 국내 최대 규모인 ‘해남 재생복합단지 태양광 발전사업’ 착공식을 개최한다. 해남군 제공.

세줄 요약 전남 해남 간척지에 단일 부지 기준 국내 최대 규모인 400㎿ 태양광 단지가 착공했다. 479만㎡ 유휴부지에 2028년까지 조성되며, 10㎿는 영농형으로 추진한다. 국산 기자재를 쓰고 주민에게 1500억 원을 환원하는 이익 공유형 모델이다. 해남 간척지 400㎿ 태양광 단지 착공

479만㎡ 유휴부지 활용, 2028년 완공 목표

주민 1500억 환원, 국산 기자재 전량 사용

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전남광주통합특별시 해남의 광활한 간척지가 대한민국 에너지 전환을 선도할 ‘에너지 전초기지’로 탈바꿈한다.기후에너지환경부는 오는 7일 전남 해남군에서 단일 부지 기준 국내 최대 규모인 ‘해남 재생복합단지 태양광 발전사업’의 착공식을 거행한다고 6일 밝혔다.이번 착공식에는 김성환 기후에너지환경부 장관을 비롯해 박지원 국회의원, 고광완 전남광주통합특별시 부시장, 명현관 해남군수 등 정·관계 주요 인사와 지역 주민 250여 명이 참석해 대역사의 시작을 축하할 예정이다.이번 사업은 해남군 일대 염해간척지 등 유휴부지 약 479만㎡를 활용한다. 이는 여의도 면적의 약 1.6배에 달하는 규모로, 2028년까지 총 400㎿(메가와트)급 태양광 발전단지를 구축하는 것을 골자로 한다. 특히 전체 설비 중 10㎿는 농사와 발전을 병행하는 ‘영농형 태양광’으로 추진되어 토지 이용 효율을 극대화할 전망이다.정부는 이번 사업을 국내 태양광 산업의 경쟁력을 제고하는 기폭제로 삼겠다는 복안이다. 모듈, 셀, 인버터 등 핵심 기자재 전량을 국산 제품으로 채택해 국내 산업 생태계의 내실을 다지는 한편, 대규모 유휴부지 활용을 통해 발전 단가를 낮추는 경제성까지 확보했다.단순한 에너지 생산을 넘어 지역사회와 과실을 나누는 ‘이익 공유형’ 모델을 도입한 점도 눈에 띈다. 발전사업자는 주민 참여 체계를 구축해 사업 기간 중 발생하는 수익 중 약 1,500억 원을 지역사회에 실질적으로 환원할 계획이다. 이는 에너지 개발이 지역 경제 활성화로 이어지는 선순환 구조의 모범 사례가 될 것으로 보인다.단지가 준공되면 연간 약 529GWh(기가와트시)의 무탄소 전력이 생산된다. 이는 약 13만 가구가 일 년간 사용할 수 있는 막대한 양으로, 향후 재생에너지 100% 사용(RE100)을 지향하는 기업 및 산업단지에 안정적으로 공급되어 국가 산업 경쟁력 강화에 일조할 것으로 기대된다.