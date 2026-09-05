[속보] “네팔·한국 구조팀, 중국인 1명 구조” 한국인 9명 실종 발전소서 대홍수 발생 10일만

세줄 요약 네팔·중국 국경 히말라야 산악지대 대홍수 10일 만에 수력발전소 터널에서 중국인 남성 1명이 생존 상태로 구조됐다. 한국인 9명이 실종된 같은 현장이라 수색이 주목받았고, 전날 네팔인 직원 2명도 구조돼 기대감이 커졌다. 대홍수 10일 만에 터널 생존자 1명 구조

한국인 9명 실종 현장과 같은 발전소 확인

전날 네팔인 직원 2명도 구조돼 기대감

이미지 확대 대홍수 발생 열흘 째인 5일(현지시간) 네팔 구조대가 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 터널에서 중국인 1명을 구조해서 데리고 나오고 있다. 2026.9.5 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대홍수 발생 열흘 째인 5일(현지시간) 네팔 구조대가 어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 터널에서 중국인 1명을 구조해서 데리고 나오고 있다. 2026.9.5 AFP 연합뉴스

이미지 확대 5일(현지시간) 네팔 누와콧 지구의 트리슐리 시장에서 대홍수 생존자들이 건질 만한 물건들을 찾고 있다. 네팔 재난당국은 중국·네팔 국경 지역을 강타한 홍수 발생 9일째인 전날까지 최소 1287명이 사망하고 5083명이 실종됐다고 밝혔다. 2026.9.5 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 5일(현지시간) 네팔 누와콧 지구의 트리슐리 시장에서 대홍수 생존자들이 건질 만한 물건들을 찾고 있다. 네팔 재난당국은 중국·네팔 국경 지역을 강타한 홍수 발생 9일째인 전날까지 최소 1287명이 사망하고 5083명이 실종됐다고 밝혔다. 2026.9.5 AFP 연합뉴스

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네팔·중국 국경 히말라야 산악지대 대홍수 발생 열흘 만인 5일(현지시간) 수력발전소 터널에서 중국 국적 남성 1명이 구조됐다. 중국인이 구조된 장소는 실종 한국인 9명이 근무하던 발전소로 확인돼 향후 구조 작업이 더욱 주목된다.라자 람 바스넷 네팔군 대변인은 이날 중북부 바그마티주 라수와 지역의 “어퍼트리슐리(UT)-1 수력발전소 공사 현장 터널에서 중국인 한 명을 구조했다”고 밝혔다.네팔군과 한국 재난 전문가로 구성된 합동 구조팀이 길이 225m 터널에서 생존 상태의 이 남성을 발견했으며, 군 의료진이 건강 상태를 확인 중이라고 네팔군은 전했다.이와 관련해 대한민국 해외긴급구호대(KDRT)도 이날 해당 발전소 상부댐인 위어댐 인근 터널에서 중국인 생존자 1명을 구조했다고 밝혔다. 이번 생존자 구조는 2007년 KDRT 설립 이후 9명째다. KDRT는 2023년 튀르키예 지진 당시 8명을 구조한 바 있다.네팔군이 페이스북에 올린 사진과 영상에는 생존자가 구조대원들의 부축을 받아 터널 안에서 걸어 나온 뒤 헬기 편으로 이송되는 모습이 담겼다.앞서 네팔 구조대는 전날 트리슐리 3A 수력발전소 터널에서 네팔인 직원인 산제이 사(30)와 카비르 마하르잔(45)을 각각 구조했다. 이들은 군 병원 중환자실로 이송됐으며, 맥박·호흡·체온 등은 안정적인 것으로 알려졌다.네팔 구조대는 여러 수력발전소 터널에 직원 수백명이 고립된 것으로 추정하고 수색 작업을 벌이고 있다.네팔인 직원 2명에 이어 이날 중국인까지 이틀 연속 구조 소식이 전해지면서 여러 발전소 터널에 고립된 것으로 추정되는 다른 인원들에 대한 구조 기대감도 커지고 있다.