“장윤기 단순살인 적용, 국수본 지시 때문”… 당시 수사경찰관들 증언

장윤기 수사팀 경찰관들… “국가수사본부 지시 있었다” 진술

“현장 경찰관들이 자의적으로 결론 내릴 수 있는 구조 아니다”

이미지 확대 광주 여고생 살해범 장윤기 사건과 관련해 공무상비밀누설과 증거인멸 등 혐의를 받고 있는 광주 광산경찰서 전 수사팀장 박 경감이 8일 오전 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 광주지방법원에 들어서고 있다. 박 경감은 이날 밤 구속됐다. 닫기 이미지 확대 보기 광주 여고생 살해범 장윤기 사건과 관련해 공무상비밀누설과 증거인멸 등 혐의를 받고 있는 광주 광산경찰서 전 수사팀장 박 경감이 8일 오전 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 광주지방법원에 들어서고 있다. 박 경감은 이날 밤 구속됐다.

세줄 요약 장윤기 사건 수사에서 강간살인 대신 단순살인 혐의가 적용된 배경에 국수본의 직접 지휘가 있었다는 내부 증언이 나왔다. 수사팀은 주요 진행 상황을 실시간 보고했고, 강간살인 적용 의견도 국수본 지침으로 뒤집혔다는 주장이다. 특별수사단과 검찰은 국수본 관련 부서를 압수수색하며 진상 규명에 나섰다. 단순살인 적용 배경에 국수본 지휘 의혹 제기

수사팀, 실시간 보고와 지침 수령 정황 증언

국수본 관련 부서 압수수색으로 파장 확산

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

‘장윤기 사건’ 수사 당시 강간살인이 아닌 단순살인 혐의를 적용했던 배경에 경찰청 국가수사본부의 직접적인 지휘가 있었다는 일선 수사팀의 내부 증언이 나와 파문이 일고 있다.21일 경찰 등에 따르면 당시 사건 수사에 참여했던 복수의 경찰관들은 광주 광산경찰서가 수사 주요 전개 상황을 국수본에 실시간으로 보고하고 지침을 받아 처리 방향을 결정했다고 주장했다. 사건 초기부터 국수본의 의견이 사실상 수사의 방향을 결정짓는 ‘길잡이’ 역할을 했다는 설명이다.특히 일선 수사팀 내부에서 강간살인죄를 적용해야 한다는 의견이 나왔음에도 거부된 경위에 국수본의 지휘가 결정적이었다는 정황도 포착됐다.수사 지원에 참여했던 한 경찰 관계자는 “장윤기 사건은 발생 직후부터 전국적 관심이 쏠린 중요 사건으로, 현장 경찰관이 자의적으로 결론을 내릴 수 있는 구조가 아니다”라며 “강간살인 혐의 적용을 주장하던 지휘부 역시 ‘직접증거가 없으니 신중하라’는 국수본의 지침을 받고 입장을 선회했던 것으로 기억한다”고 증언했다.이러한 폭로성 증언은 당시 수사를 담당했던 수사팀장(경감)과 형사과장(경정) 등 중간 간부들이 직권남용 및 증거인멸 등의 혐의로 잇달아 구속되거나 영장실질심사를 받는 과정에서 터져 나왔다.전날에도 이들은 장윤기가 범행 이틀 전 저지른 성폭행·스토킹 사건을 살인건과 분리 수사한 이유에 대해 “국수본의 지시가 있었다”고 밝힌 바 있다.부실·축소 수사 의혹의 진상 규명을 진행 중이던 국수본 자체가 ‘외압 및 축소 지시의 윗선’으로 지목되면서 수사의 정당성은 물론 경찰 조직 전반에 상당한 파장이 예상된다. 한편, 해당 의혹을 수사 중인 경찰청 특별수사단과 광주지검은 21일 오전 국수본 관련 부서들에 대한 동시 압수수색에 전격 착수했다.