KLPGA 박예지 “1라운드 여왕? 이젠 끝까지 잘 쳐야죠”

세줄 요약 KLPGA 박예지는 올 시즌 상위권 진입이 늘고 롯데오픈 준우승으로 데뷔 후 최고 성적을 냈다. 다만 1라운드에서 강한 흐름을 끝까지 이어가지 못한 점을 아쉬워하며, 남은 라운드까지 컨디션과 경기 운영을 지키는 데 집중하겠다고 밝혔다. 올해 상위권 성적 증가와 롯데오픈 준우승

1라운드 강세 뒤 흐름 유지 실패와 아쉬움

컨디션 관리·경기 운영 중요성 재확인

이미지 확대 박예지가 6일 제주 서귀포시 테디밸리 골프＆리조트(파72)에서 열린 제주 삼다수 마스터스(총상금 10억원) 1라운드 10번 홀(파4) 드라이버 티샷을 날리고 있다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 박예지가 6일 제주 서귀포시 테디밸리 골프＆리조트(파72)에서 열린 제주 삼다수 마스터스(총상금 10억원) 1라운드 10번 홀(파4) 드라이버 티샷을 날리고 있다. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 두번째 시즌을 치르고 있는 박예지는 올들어 부쩍 상위권 성적이 많아졌다.신인이던 2024년에 딱 한번 톱10에 올랐고, 드림투어를 주로 뛰면서 간간히 KLPGA투어 대회에 출전했던 작년에도 단 한번 톱10 진입을 이뤘지만 올해는 상반기에만 두번 톱10에 이름을 올렸다.특히 지난달 롯데오픈에서는 김효주와 우승 경쟁 끝에 준우승을 차지해 데뷔 이래 최고 순위를 찍었다.시드 유지에 급급하던 처지였던 박예지는 상금랭킹 35위(1억8005만원)로 하반기를 맞아 한결 여유가 생겼다.그러나 박예지는 ‘1라운드의 여왕’이라는 달갑지 않는 별명을 얻은 게 아쉽다.박예지는 올들어 세차례나 1라운드에서 60대 타수를 쳐 선두권에 올랐다. 6월 셀트리온 퀸즈 마스터즈 1라운드에서는 4언더파 68타를 쳐 공동 선두 그룹에 3타 뒤진 공동13위로 시작했고, 롯데오픈에서는 7언더파 65타를 몰아쳐 선두에 올랐다.또 지난 2일 끝난 오로라 월드 챔피언십 1라운드에서는 5언더파 67타를 때려 선두에 2타차 공동3위로 2라운드를 맞았다.하지만 끝까지 기세를 이어가지는 못했다.6일 제주 서귀포시 테디밸리 골프＆리조트(파72)에서 열린 제주 삼다수 마스터스(총상금 10억원) 1라운드에서 6언더파 66타를 친 박예지는 “1라운드를 잘 치고도 남은 라운드에서 경기력을 유지하는 것이 쉽지 않다는 것을 경험했다”고 밝혔다.박예지는 “이번만큼은 지난 경험을 바탕으로 끝까지 더 좋은 플레이를 하고 싶다”고 입술을 깨물었다.그는 ‘1라운드의 여왕’에서 벗어나는 해법도 나름대로 제시했다.“샷이나 퍼트도 중요하지만 4라운드 내내 컨디션을 잘 관리하고, 잘될 때나 안 될 때나 마음을 차분하게 유지하는 경기 운영 능력이 더 중요하다고 느꼈다”는 박예지는 “꾸준히 상위권에 오르면서 기회가 오면 반드시 우승하는 모습을 보이려고 한다”고 각오를 다졌다.이날 그린을 단 두번 밖에 놓치지 않았고 그린에서도 거의 실수없이 버디 6개를 잡아내고 보기는 하나도 적어내지 않았다.박예지는 “지난해보다 비거리가 늘어난 덕분에 세컨드 샷을 치기가 한결 수월해졌다. 예전보다 안정적으로 경기하는 것 같다”면서 “특히 오늘은 한번 빼고는 모두 페어웨이에서 두번째 샷을 친 것도 좋은 성적이 나온 원동력”이라고 밝혔다.