전남 주포항 ‘문화’로 어촌 소멸의 파고를 넘다

청년단체 ‘고잉메리호’-주포항 앵커조직 협업

장보기~버스킹 등 ‘1박2일 커넥트 캠프’ 성료

체류형 콘텐츠로 지역경제 활력 마중물 역할

이미지 확대 청년 단체 ‘고잉메리호’가 주포항 앵커조직과 함께 지난 13~14일 전남 함평군 주포항 일대에서 지역 교류와 체험 프로그램을 위한 ‘주포항 커넥트 1박 2일 캠프’를 진행했다. 닫기 이미지 확대 보기 청년 단체 ‘고잉메리호’가 주포항 앵커조직과 함께 지난 13~14일 전남 함평군 주포항 일대에서 지역 교류와 체험 프로그램을 위한 ‘주포항 커넥트 1박 2일 캠프’를 진행했다.

세줄 요약 전남 함평 주포항에서 청년 단체 고잉메리호가 1박 2일 캠프를 열어 어촌에 새 활력을 불어넣었다. 참가 청년들은 마트 소비, 바비큐, 피크닉, 버스킹으로 주민과 어울리며 체류형 지역 활성화 가능성을 확인했다. 주포항 청년 캠프 개최, 어촌 활력 실험

마트 소비·버스킹·피크닉, 주민 교감 확대

체류형 지역 활성화 모델 가능성 확인

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전남의 고요한 어촌 마을인 주포항이 도시 청년들의 활기로 들썩였다.인구 감소와 고령화로 소멸 위기에 직면한 지역 사회에 ‘청년 문화’라는 새로운 동력이 수혈되면서, 단순한 관광을 넘어선 ‘체류형 지역 활성화’의 가능성을 확인했다는 평가가 나온다.청년 단체 ‘고잉메리호(대표 최예진)’는 주포항 앵커조직과 손잡고 지난 13일부터 14일까지 이틀간 전남 함평군 주포항 일대에서 ‘주포항 커넥트 1박 2일 캠프’를 개최했다.이번 행사는 도시 청년들을 어촌으로 유입시켜 지역 상권 소비를 촉진하고, 주민과의 정서적 교감 및 새로운 콘텐츠 생산으로 연결하기 위해 기획된 민간 주도의 지역 활력 프로젝트다.캠프에 참여한 청년들은 팀빌딩 레크리에이션으로 첫인사를 나눈 뒤, 지역 마트를 직접 방문해 식재료를 구매하며 지역 경제에 온기를 더했다. 이어지는 바비큐 파티와 ‘주포 토요 피크닉’, 버스킹 공연 등 다채로운 프로그램은 청년들과 지역 주민들이 자연스럽게 어우러지는 화합의 장이 되었다.이번 프로젝트에서 주포항 앵커조직은 장소 섭외 및 지역 자원 연계의 교두보 역할을 수행했으며, 고잉메리호는 참가자 모집부터 프로그램 기획, 현장 운영 전반을 총괄하며 전문성을 발휘했다. 양 조직의 유기적인 협업은 일회성 행사를 넘어 지역의 자생적 활력을 끌어올리는 모델을 제시했다.지난 2024년 9월 설립된 고잉메리호는 함평, 무안, 장성 등 전남권은 물론 대구에 이르기까지 16회 이상의 행사를 성공적으로 이끌어왔다. 누적 참가자 480명 달성 및 인스타그램 릴스 조회수 156만 회 기록 등 강력한 온라인 파급력을 입증했으며, 최근에는 KBS ‘인간극장’ 취재가 진행될 정도로 대중적 관심의 중심에 서 있다.최예진 고잉메리호 대표는 “전남의 청년 인구가 최근 5년 사이 59만 명에서 50만 명으로 급감하는 등 지역 소멸의 위기가 엄중한 상황”이라며, “청년들을 농어촌으로 이끄는 가장 실효적인 유인책은 단순한 지원이 아닌 ‘흥미로운 경험’을 제공하는 것”이라고 강조했다. 이어 “이번 캠프를 통해 주포항이라는 공간이 청년들에게 매력적인 장소로 각인되기를 기대한다”고 덧붙였다.고잉메리호는 향후에도 도시 청년들이 전남을 찾아야 할 명확한 동기를 부여하는 혁신적인 콘텐츠 개발을 지속하며, 지역과 청년이 공생하는 지속 가능한 생태계 구축에 매진할 계획이다.