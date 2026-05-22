‘반란 혐의’ 김용현 다음달 4일 종합특검 첫 출석

세줄 요약 김용현 전 국방부 장관이 다음달 4일 2차 종합특검에 피의자 신분으로 출석해 반란과 범죄단체조직 혐의 조사를 받는다. 특검은 비상계엄 당시 국회와 선관위 투입, 비선조직 구성 등을 반란 시도로 보고 있다. 김용현, 다음달 4일 종합특검 첫 출석

반란·범죄단체조직 혐의 피의자 조사

비상계엄 공모·비선조직 의혹 수사

이미지 확대 김용현 전 국방부 장관이 지난해 1월 23일 서울 종로구 헌법재판소 대심판정에서 열린 윤석열 전 대통령 탄핵심판 4차 변론기일에 출석해 발언을 하고 있다.

헌법재판소제공 닫기 이미지 확대 보기 김용현 전 국방부 장관이 지난해 1월 23일 서울 종로구 헌법재판소 대심판정에서 열린 윤석열 전 대통령 탄핵심판 4차 변론기일에 출석해 발언을 하고 있다.

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범죄단체 조직 및 군형법상 반란 등의 혐의를 받는 김용현 전 국방부 장관이 다음달 초 2차 종합특검(특별검사 권창영)에 피의자 신분으로 출석해 조사를 받는다. 종합특검 출범 이후 김 전 장관에 대한 대면조사가 이뤄지는 것은 이번이 처음이다.김 전 장관 측은 22일 언론 공지를 통해 “다음달 4일 오전 10시 특검팀에 출석해 군형법상 반란 및 범죄단체조직 혐의에 대한 피의자 조사를 받을 예정”이라고 밝혔다.특검팀은 김 전 장관이 윤석열 전 대통령과 공모해 12·3 비상계엄 당일 계엄군에 병기 휴대를 지시하고 국회와 중앙선거관리위원회에 투입하는 등 ‘국가기관에 대한 반란’을 일으켰다고 보고 있다.김 전 장관은 또 12·3 비상계엄 당시 노상원 전 국군정보사령관 등과 공모해 계엄 합동수사본부 인원을 구성하고, ‘수사2단’이라는 비선조직을 꾸려 선거관리위원회 장악 등을 계획한 혐의도 받는다.그간 김 전 장관 측은 해당 혐의가 현재 재판이 진행 중인 김 전 장관의 내란 중요임무 종사 혐의에 포섭돼 ‘이중 수사’에 해당한다고 주장하며 출석을 거부해왔다. 특검팀은 김 전 장관에게 지난 6일과 21일 범죄단체조직 혐의와 반란 혐의 피의자로 각각 출석해 조사받으라고 통보했지만, 김 전 장관 측이 불출석 사유서를 제출하면서 모두 무산됐다.하지만 특검팀과의 조율을 거쳐 수사 적법성 논란과 별개로 출석 요구는 수용하기로 했다고 김 전 장관 측은 설명했다.이와 관련 윤 전 대통령도 다음달 13일 종합특검에 출석해 군형법상 반란우두머리(수괴) 혐의 조사를 받을 예정이다.