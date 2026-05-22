양하연, 메디힐 제16회 KLPGA 회장배 여자아마골프선수권 우승

세줄 요약 양하연이 메디힐 제16회 KLPGA 회장배 여자아마골프선수권에서 최종 합계 12언더파 204타로 정상에 올랐다. 장학금 130만 원과 KLPGA투어 메디힐·한국일보 챔피언십 출전 특전도 받았고, 상위 5명은 준회원 실기평가를 면제받았다. 양하연, KLPGA 회장배 여자아마골프선수권 우승

최종 합계 12언더파 204타, 장학금과 출전권 확보

상위 5명 준회원 실기평가 면제, 유소년부 문채은 우승

이미지 확대 메디힐 제16회 KLPGA 회장배 여자아마골프선수권 대회 우승 트로피를 든 양하연. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 메디힐 제16회 KLPGA 회장배 여자아마골프선수권 대회 우승 트로피를 든 양하연. KLPGA 제공.

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양하연(은광여고2)이 메디힐 제16회 KLPGA 회장배 여자아마골프선수권 대회 정상에 올랐다.양하연은 22일 충남 태안군 솔라고CC(파72)에서 열린 대푀 최종 라운드에서 3언더파 69타를 쳐 최종 합계 12언더파 204타로 우승했다.양하연은 장학금 130만 원과 오는 8월 열리는 한국여자프로골프(KLPGA)투어 메디힐·한국일보 챔피언십에 출전하는 특전을 받았다.양혀연은 올해 서울특별시협회장배 골프대회 3위, 한국중고등학교골프연맹 백두대간배 대회 7위 등 상위권 성적을 내오다 우승의 기쁨을 누렸다.양하연은 “이런 큰 대회에서 우승하게 돼 정말 기쁘다. 이번 대회 샷 감이 좋아 버디 찬스를 많이 만들어낸 것이 주효했다”며 “잘하는 선수들이 많아 기대를 않고 플레이한 것이 우승까지 이어진 것 같다. 앞으로도 열심히 노력하면서 항상 밝은 선수가 되겠다”고 밝혔다.양하연을 비롯해 윤예은(진성여고2), 최승희, 김나연(이상 인천여고부설방통고2), 정예은(인천여고부설방통고3) 등 상위 5명은 KLPGA 준회원 실기평가를 면제받는다.1라운드 18홀 스트로크 플레이로 열린 유소년부에서는 문채은(목포부주초6)이 4언더파 68타의 성적으로 우승했다. 문채은은 장학금 100만 원을 받았다.미래의 한국여자프로골프를 이끌어갈 차세대 스타들의 등용문으로 자리잡은 이 대회는 이소영, 이가영, 임희정, 유해란 등이 우승했다.