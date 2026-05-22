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양하연, 메디힐 제16회 KLPGA 회장배 여자아마골프선수권 우승

권훈 기자
입력 2026-05-22 18:47
수정 2026-05-22 18:47
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세줄 요약
  • 양하연, KLPGA 회장배 여자아마골프선수권 우승
  • 최종 합계 12언더파 204타, 장학금과 출전권 확보
  • 상위 5명 준회원 실기평가 면제, 유소년부 문채은 우승
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메디힐 제16회 KLPGA 회장배 여자아마골프선수권 대회 우승 트로피를 든 양하연. KLPGA 제공.
메디힐 제16회 KLPGA 회장배 여자아마골프선수권 대회 우승 트로피를 든 양하연. KLPGA 제공.


양하연(은광여고2)이 메디힐 제16회 KLPGA 회장배 여자아마골프선수권 대회 정상에 올랐다.

양하연은 22일 충남 태안군 솔라고CC(파72)에서 열린 대푀 최종 라운드에서 3언더파 69타를 쳐 최종 합계 12언더파 204타로 우승했다.

양하연은 장학금 130만 원과 오는 8월 열리는 한국여자프로골프(KLPGA)투어 메디힐·한국일보 챔피언십에 출전하는 특전을 받았다.

양혀연은 올해 서울특별시협회장배 골프대회 3위, 한국중고등학교골프연맹 백두대간배 대회 7위 등 상위권 성적을 내오다 우승의 기쁨을 누렸다.

양하연은 “이런 큰 대회에서 우승하게 돼 정말 기쁘다. 이번 대회 샷 감이 좋아 버디 찬스를 많이 만들어낸 것이 주효했다”며 “잘하는 선수들이 많아 기대를 않고 플레이한 것이 우승까지 이어진 것 같다. 앞으로도 열심히 노력하면서 항상 밝은 선수가 되겠다”고 밝혔다.

양하연을 비롯해 윤예은(진성여고2), 최승희, 김나연(이상 인천여고부설방통고2), 정예은(인천여고부설방통고3) 등 상위 5명은 KLPGA 준회원 실기평가를 면제받는다.

1라운드 18홀 스트로크 플레이로 열린 유소년부에서는 문채은(목포부주초6)이 4언더파 68타의 성적으로 우승했다. 문채은은 장학금 100만 원을 받았다.

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