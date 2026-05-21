부산세계시민축제 23일 열린다…글로벌 문화 체험·교류

세줄 요약 세계인의 날을 기념하는 제21회 부산세계시민축제가 23일 부산 북항 친수공원에서 열린다. 37개국 100여 기관·단체가 참여해 세계도시 여행존, 디저트존, K컬처 체험존을 운영하고 외국인 K-POP 경연대회도 진행한다. 세계인의 날 기념 부산세계시민축제 개최

북항 친수공원서 37개국 문화 체험 진행

K컬처·디저트·K-POP 무대 확대

부산세계시민축제 제21회 부산세계시민축제가 23일 부산 북항친수공원 일원에서 열린다. 부산시 제공 닫기 이미지 확대 보기 부산세계시민축제 제21회 부산세계시민축제가 23일 부산 북항친수공원 일원에서 열린다. 부산시 제공

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세계인의 날(매년 5월 20일)을 기념하는 제21회 부산세계시민축제가 23일 부산 북항 친수공원 일원에서 열린다.부산세계시민축제는 시민과 외국인이 함께 세계 문화를 체험하고 교류하는 국제문화행사다.개막식은 23일 오후 1시 30분에 열리며 올해는 부산항 개항 150주년을 맞아 북항 친수공원에서 개최된다. 37개국 100여 개 기관·단체가 참여해 세계 각국 문화를 함께 즐길 수 있는 체류형 글로벌 문화축제로 꾸며진다.주한대사관, 주부산재외공관, 해외관광청, 국제기구, 외국인 커뮤니티 등이 참여해 세계도시 여행존과 글로벌 가치 홍보존, 자매도시 특별존 등 다양한 테마 공간을 선보인다. 몽골 게르 체험, 태국 툭툭 전시 등 각 도시의 특색을 반영한 다채로운 프로그램 운영으로 관람객에게 세계 문화 체험 기회를 제공한다.이번 축제에서는 K 컬처 체험 프로그램과 시민 참여 콘텐츠도 한층 확대해 선보인다. 세계도시 디저트존에서는 영국 스콘·프랑스 피낭시에, 홍콩 밀크티 등 세계 각국의 특색 있는 디저트와 K 간식을 맛볼 수 있다. K 컬처 체험존에서는 뷰티 체험과 열쇠고리 만들기 등 손으로 직접 즐기는 체험 프로그램에 참여할 수 있다.축제의 흥을 더할 외국인 K-POP 경연대회와 랜덤플레이댄스 등 시민 참여형 무대도 펼쳐진다.이번 행사는 부산시와 법무부가 주최하고, 부산글로벌도시재단, 부산출입국·외국인청이 공동 주관한다.