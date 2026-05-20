무소속 김관영 후보측, 민주당 권리당원 명부 유출 의혹 불거져

민주당 대변인, 11만 당원 명부 불법 입수 의혹 제기

현금 살포 이어 추가 위법, 개인정보보호법 위반 소지

이미지 확대 한민수 더불어민주당 대변인이 9일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 국민의힘 제1야당 대표 전담 특위 및 이진우·여인형 접견 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 한민수 더불어민주당 대변인이 9일 오전 서울 여의도 국회 소통관에서 국민의힘 제1야당 대표 전담 특위 및 이진우·여인형 접견 관련 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 민주당이 무소속 김관영 전북지사 후보 측의 권리당원 명부 불법 입수 의혹을 제기했다. 11만 명에 달하는 명부가 이메일로 전달됐다는 보도와 녹취 정황을 근거로, 현금 살포 논란에 이어 추가 위법 가능성을 끝까지 따지겠다고 밝혔다. 권리당원 명부 11만 명 불법 입수 의혹 제기

비서 이메일 전달·녹취 정황 보도 언급

현금 살포 논란 이어 추가 위법 가능성 비판

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무소속 김관영 전북지사 후보 측에 민주당 권리당원 명부가 유출됐다는 의혹이 불거져 파문이 일고 있다.민주당 한민수 대변인은 20일 “김 후보 측의 현금 살포에 이은 당원 명부 불법 입수 의혹까지 그 전모를 끝까지 파헤쳐 명명백백하게 밝혀내겠다”고 밝혔다.한 대변인은 이날 ‘현금 살포에 이은 김 후보 측의 불법 당원명부 입수 의혹, 김 후보는 알고 있었는가’라는 제목의 서면브리핑을 통해 이같이 말했다.그는 “어제 김 후보 측이 11만 명에 달하는 민주당 권리당원 명부를 불법 입수했다는 보도가 있었다”며 “전북특별자치도지사 선거가 김 후보 측의 불법 의혹으로 도배되고 있다”고 직격했다.이어 “보도에 따르면 지난 2월 김 후보 비서가 이메일을 통해 유출된 명부의 원본을 전달받았고, 이를 전달한 정황이 담긴 녹취 또한 존재한다고 한다”며 “김 후보 측의 11만 민주당 당원명부 입수 의혹은 사실이라면 이미 제기된 현금 살포에 이은 추가 위법 논란”이라고 했다.또 “김 후보 측이 불법적으로 입수했다는 의혹을 받는 당원 명부는 지난 2025년 대통령선거 당시 민주당이 모집한 권리당원 명부라고 한다”며 “당원의 이름, 주민번호, 주소, 연락처 등 민감한 개인정보가 모두 포함된 자료로 입수 경로에 대한 불법 의혹과 별개로 개인정보보호법 위반 소지 또한 존재한다”고 말했다.