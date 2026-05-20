구호 선박 나포에 이 대통령 “도 지나쳐”…이스라엘 “테러 집단”

이 대통령, 가자지구 향하던 구호선박 나포 비판

이스라엘 “테러조직…실탄은 발사 안했다”

이미지 확대 팔레스타인 국기를 달고 가자지구로 향하는 국제구호선에 무장한 이스라엘군 병사들이 오르고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 팔레스타인 국기를 달고 가자지구로 향하는 국제구호선에 무장한 이스라엘군 병사들이 오르고 있다. 엑스 캡처

이미지 확대 팔레스타인 국기를 달고 가자지구로 향하는 국제구호선에 무장한 이스라엘군 병사들이 오르고 있다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 팔레스타인 국기를 달고 가자지구로 향하는 국제구호선에 무장한 이스라엘군 병사들이 오르고 있다. 엑스 캡처

세줄 요약 이스라엘군이 가자지구로 향하던 국제 구호선단을 나포하자 이재명 대통령이 국제 규범을 어겼다며 강하게 비판했다. 이스라엘은 선단이 테러 조직과 연계됐다며 반박했고, 미국도 친하마스 성향으로 제재를 부과했다. 이스라엘군, 가자행 구호선단 나포 논란

이재명 대통령, 국제 규범 위반이라 비판

이스라엘, 테러 조직 연계 주장으로 반박

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이스라엘은 팔레스타인 가자지구로 향하던 국제 구호선단을 이스라엘군이 나포한 것을 두고 이재명 대통령이 “도가 지나치다”고 비판하자 이들이 테러 조직이라는 입장을 밝혔다.팔레스타인 국기를 달고 가자지구로 향하던 ‘글로벌 수무드 구호선단’은 19일(현지시간) 이스라엘 군인들이 선박 2척을 향해 발포했다고 주장했다.선단에는 한국인 활동가 1명을 포함해 전 세계 39개국에서 온 426명이 탑승한 것으로 알려졌다.글로벌 수무드 구호선단은 앞서 국제 수역에서 두 차례 이스라엘군의 제지를 받았고, 지난 14일 튀르키예 남부에서 세 번째 항해를 시작했다.이스라엘 외무부는 성명을 통해 “실탄이 발사된 적은 단 한 번도 없었다”며 “수차례 경고를 보낸 후 시위대가 아닌 선박을 겨냥해 경고 목적으로 살상 목적이 아닌 수단을 사용했다. 부상자는 없다”고 해명했다.구호단체 측에 따르면 이스라엘군은 지금까지 동지중해에서 구호선단 선박 48척을 나포했으며, 현재 2척만이 동지중해에서 항해를 지속하고 있다.스웨덴의 기후 활동가 그레타 툰베리도 지난해 10월 글로벌 수무드 선박을 타고 가자지구로 향했지만 도중에 체포돼 강제 추방당했다.이 대통령은 20일 열린 국무회의에서 이스라엘군의 가자지구 구호 선박 나포를 두고 “최소한의 국제 규범이라는 게 있는데 다 어기고 있다”고 비판했다.그는 또 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리에게 발부된 국제형사재판소(ICC) 체포영장 실행에 대해서도 언급하는 등 강도 높은 이스라엘 비판을 이어갔다.이 대통령은 이스라엘군이 구조대 나포 활동을 벌인 곳은 이스라엘 영해가 아니라고 지적하며, 자원봉사를 하러 간 제3국 선박을 나포하고 감금한 것이 타당하냐고 따졌다.현지 매체인 타임스오브이스라엘은 나포한 선단을 터키 구호 단체인 IHH가 이끌었으며, IHH는 이스라엘에서 테러 조직으로 지정됐다고 전했다.미국 재무부는 해당 구호선단을 ‘친(親) 하마스’ 성향으로 규정하고, 이와 관련된 개인 4명에 대해 금융 제재를 부과했다고 발표했다.반면 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령은 “구호선단을 겨냥한 이스라엘의 군사 개입을 강력히 규탄한다”며 “국제사회는 이스라엘의 일방적인 행동에 맞서 즉각 조치에 나서야 한다”고 촉구했다.