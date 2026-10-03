정치 북한 [속보] 北김여정 “오늘 동해상 전략무기 발사훈련…중거리전략미사일” 윤예림 기자 입력 2026-10-03 19:42 수정 2026-10-03 19:42 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/politics/north/2026/10/03/20261003500038 URL 복사 댓글 0 구글에서 서울신문 먼저 보기 이미지 확대 김여정 북한 노동당 총무부장. 조선중앙통신 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 김여정 북한 노동당 총무부장. 조선중앙통신 연합뉴스 자료사진 北김여정 “오늘 동해상 전략무기 발사훈련…중거리전략미사일”北, 합참 제원발표에 “적, 목표소실…비행방식 우월성 검증돼”北 “저고도 비행궤도 변경능력 보유…‘AI 도입’ 상기 필요” 윤예림 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지