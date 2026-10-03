[속보] 北김여정 “오늘 동해상 전략무기 발사훈련…중거리전략미사일”

이미지 확대 김여정 북한 노동당 총무부장. 조선중앙통신 연합뉴스 자료사진 닫기 이미지 확대 보기 김여정 북한 노동당 총무부장. 조선중앙통신 연합뉴스 자료사진

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北김여정 “오늘 동해상 전략무기 발사훈련…중거리전략미사일”北, 합참 제원발표에 “적, 목표소실…비행방식 우월성 검증돼”北 “저고도 비행궤도 변경능력 보유…‘AI 도입’ 상기 필요”