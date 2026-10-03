깁스한 만삭 여성에 “나도 애 낳아봤어!”…임산부석 차지한 할머니 [이슈픽]

세줄 요약 임신 34주 차에 발목까지 다친 임신부가 지하철에서 임산부 배려석에 앉지 못하고 서서 이동한 사연이 퍼지며 논란이 커졌다. 고령 여성은 “나도 애 낳아봤다”며 자리를 비우지 않았고, 서울교통공사는 배려 문화 정착 캠페인을 이어가고 있다. 깁스한 만삭 임신부, 지하철 배려석 논란

고령 여성 “나도 애 낳아봤다” 발언 파장

서울교통공사, 배려 문화 캠페인 지속

이미지 확대 임신 34주 차에 발목까지 다친 임신부가 지하철에서 임산부 배려석에 앉지 못하고 서서 이동했다는 사연이 온라인에서 공유됐다. 인공지능(AI)으로 생성한 자료 이미지. 닫기 이미지 확대 보기 임신 34주 차에 발목까지 다친 임신부가 지하철에서 임산부 배려석에 앉지 못하고 서서 이동했다는 사연이 온라인에서 공유됐다. 인공지능(AI)으로 생성한 자료 이미지.

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임신 34주 차에 발목까지 다친 임신부가 지하철에서 임산부 배려석에 앉지 못하고 서서 이동했다는 사연이 온라인에서 공유되며 논란을 빚고 있다.3일 소셜미디어(SNS) 등에 따르면 최근 온라인상에서는 발목에 깁스한 임신 34주 차 임신부가 지하철 객실 안에 서 있는 모습이 담긴 영상이 올라왔다.영상에 등장하는 임신부 A씨는 지하철에 탑승한 뒤 절뚝거리며 임산부 배려석에 앉기 위해 다가갔지만, 고령 여성이 빠르게 먼저 임산부 배려석에 앉았다고 주장했다. A씨는 “앉으며 눈도 마주쳤는데 시선을 회피하더라”라고 했다.이 고령 여성은 자신의 지인이 자리를 양보해 달라는 취지로 눈치를 줬는데도 “나도 애 낳아봤다”고 말하며 A씨에게 자리를 비켜주지 않은 것으로 알려졌다.객실 안에 다른 빈자리가 없어 결국 A씨는 서서 이동해야 했다.서울교통공사는 지하철 내 임산부 배려석을 운영하며 임산부가 편하게 이용할 수 있도록 좌석을 비워두는 문화를 정착시키기 위한 캠페인을 이어가고 있지만, 임산부 배려석과 관련된 민원은 끊이지 않고 있다.공사에 접수된 임산부 배려석 관련 불편 민원은 연평균 6921건, 일평균 19건이다. 주요 내용은 비임산부 착석으로 인한 안내방송 요청이었다.인구보건복지협회가 지난해 실시한 임산부 설문조사에 따르면 임산부의 ‘배려석 이용 경험률’은 79.5%로 전년(92.3%) 대비 줄었다. ‘임산부 배려석 비워두기’에 대해서는 임산부(69.3%)와 일반인(68.6%) 모두 필요하다는 응답자가 많았다.현재 교통약자 배려석 착석 대상에 강제성을 부여할 수 없는 상황에서 공사는 일상 속 임산부 배려 문화 정착을 위해 역사·열차 내 임산부 배려 홍보 영상 송출, 열차 내 임산부 배려 안내방송, 유관기관 임산부 배려 공동 캠페인 등을 이어가고 있다.