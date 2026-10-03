[속보] “성매매 할래요?” 10대들이 모텔로 40대 남성 불러 폭행·강도… 2명 구속·3명 불구속 입건

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[속보] “성매매 할래요?” 10대들이 모텔로 40대 남성 불러 폭행·강도… 2명 구속·3명 불구속 입건

이정수 기자
이정수 기자
입력 2026-10-03 12:17
수정 2026-10-03 12:23
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세줄 요약
  • 랜덤채팅 앱으로 성매매 미끼 유인
  • 숙박업소서 폭행·결박 뒤 휴대전화 강취
  • 경찰, 10대 5명 중 2명 구속
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모텔 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 연합뉴스 자료사진
모텔 자료사진. 사진은 기사 내용과 무관함. 연합뉴스 자료사진


성매매를 미끼로 성인 남성을 유인해 폭행하고 물건을 빼앗은 10대들이 구속됐다.

충북 음성경찰서는 성매매를 미끼로 성인 남성을 유인해 폭행하고 물건을 빼앗은 혐의(특수강도)로 A군 등 5명 중 2명을 구속했다고 3일 밝혔다.

범행에 가담한 나머지 3명은 가담 정도가 상대적으로 낮은 것으로 판단돼 같은 혐의로 불구속 입건됐다.

A군 등은 지난달 30일 오전 6시쯤 음성군 금왕읍의 한 숙박업소에서 40대 B씨를 폭행하고 결박한 뒤 휴대전화 등을 빼앗은 혐의를 받는다.

이들은 랜덤채팅 애플리케이션(앱)을 통해 B씨에게 성매매를 제안하며 유인한 것으로 조사됐다.

B씨는 감시가 소홀한 틈을 타 현장을 벗어나 경찰에 신고한 것으로 알려졌다.

신고를 받고 출동한 경찰은 30여분 만에 음성군의 한 노상에서 A군 일당을 모두 검거했다.

이들은 “돈이 필요해서 그랬다”는 취지로 경찰에 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 조사를 마치는 대로 이들을 송치할 방침이다.
이정수 기자
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