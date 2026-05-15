신반포 7차, 최고 49층 965가구로…대치선경은 1571가구로

서울시 도시계획위 수권분과위

상계한신3차 464가구로·이촌1구역 806가구로

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이미지 확대 서초구 대치 선경아파트 재건축 조감도 서초구 대치 선경아파트 재건축 조감도

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이미지 확대 노원 상계한신3차 아파트 재건축 배치도 노원 상계한신3차 아파트 재건축 배치도.

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이미지 확대 이촌1구역 개발 조감도 예시 이촌1구역 신통기획 개발 조감도 예시

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세줄 요약 서울시가 신반포7차, 대치선경, 상계한신3차, 이촌1구역 재건축안을 수정 가결했다. 신반포7차는 965가구, 대치선경은 1571가구로 커지고, 이촌1구역은 한강변 806가구 단지로 탈바꿈한다. 상계한신3차도 464가구로 재건축한다. 신반포7차·대치선경 등 4곳 재건축안 수정 가결

최고 49층 대단지 조성, 공공분양·임대 포함

공원·보행로·저류조 등 공공기여 계획 반영

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서울 서초구 잠원동 신반포7차 아파트가 재건축을 거쳐 최고 49층·965가구 단지로 탈바꿈한다. 강남구 대치선경아파트는 1571가구 규모의 대단지로 재건축한다.서울시는 “지난 14일 ‘제7차 도시계획위원회 신속통합기획(신통기획) 정비사업 등 수권 분과위원회’를 열고 총 4개 안건을 수정 가결했다”고 15일 밝혔다.1980년 준공한 잠원동 신반포7차 아파트는 이에 따라 기존 320가구에서 총 965가구 단지로 거듭난다. 이 중 117가구는 공공분양, 185가구는 공공임대로 공급한다.신반포7차는 ‘도시 및 주거환경정비법’ 제66조에 따른 역세권 용적률 특례를 적용받아 완화용적률 359.97% 이하가 적용된다. 대신 지역사회에 필요한 도서관과 노인여가복지시설을 기부채납 방식으로 공급한다. 단지 내 공공보행통로를 지정해 반포아파트 지구를 연결하는 보행 동선을 확보한다.내년에 사업시행 인가를 거쳐 2029년 착공, 2033년 입주가 목표다.7차 회의에서는 강남구 대치동 선경아파트 재건축 정비계획 결정안도 수정 가결됐다.대치 선경아파트는 1983년 준공된 1034가구 규모 단지다. 앞서 2023년 신속통합기획을 추진했으나 주민 반대로 철회한 뒤 지난해 신속통합기획을 다시 추진해왔다. 지난해 8월 1차 자문회의를 시작으로 9개월 만에 재건축 정비계획이 결정됐다.이번 정비계획 결정으로 양재천 수변 입지를 살린 최고 49층 1571가구 대단지(임대주택 231가구 포함)로 새로 태어난다. 시는 남서 측에 있는 대치초교를 고려해 단지 서측에 선형의 문화공원을 조성해 안전한 통학로를 확보하기로 했다. 공원 인근에 작은 도서관, 어린이집, 다함께 돌봄센터 등 개방형 공동시설을 배치한다.또한 문화공원 지하에는 약 3만 6000㎡ 규모의 저류조를 설치해 대치역 일대 침수 피해를 줄인다는 계획이다.노원구 상계동 상계 한신3차 아파트를 최고 35층의 464가구로 재건축하는 정비계획안도 같은날 수정 가결됐다.서울시의 2030 도시·주거환경정비기본계획에 따라 허용용적률을 300% 이하로 완화하고 사업성 보정계수 2.0을 적용해 사업성을 끌어올렸다. 주변 상계한신1차·2차아파트 재건축과도 조화를 이루도록 추진한다는 방침이다.아울러 용산국제업무지구와 한강을 잇는 주요 입지인 이촌1구역도 신통기획을 거쳐 최고 49층·806가구 규모의 한강변 주거단지로 탈바꿈한다. 이촌동 203-5번지 일대는 2006년 정비예정구역으로 지정됐으나 사업성 부족 등을 이유로 약 20년 동안 사업이 지연됐다.이곳은 용산국제업무지구와 한강을 연결하는 보행·통경축을 살리고, 한강 조망이 가능한 스카이 커뮤니티를 공공개방공간으로 만든다는 계획이다.시는 “이번 결정으로 용산국제업무지구와 한강 변의 연계성을 갖춘 이촌1구역의 주거환경 개선과 함께 서부이촌동 일대에 새로운 활력이 더해질 것”으로 기대했다.