경북 포항시, ‘2028 세계제조업포럼’ 유치 시동

세줄 요약 경북 포항시가 제조업의 미래 비전과 혁신 전략을 논의하는 ‘2028 세계제조업포럼’ 유치에 시동을 걸었다. 세계제조업재단 창립자와 미국 아이오와대 교수를 만나 간담회를 열고, 포스코와 포스텍, 연구기관이 집적된 산업·연구 기반을 강점으로 소개했다. 시는 협력 체계를 넓혀 유치 활동을 본격화할 계획이다. 포항시, 2028 세계제조업포럼 유치 시동

재단 창립자·미국 교수와 간담회 개최

포스코·포스텍 기반 혁신역량 강조

이미지 확대 경북 포항시가 14일 세계제조업재단 측과 세계제조업포럼 유치를 위한 간담회를 가졌다. (왼쪽부터)앤드류 쿠시악 미국 아이오와대 교수, 장상길 포항시장 권한대행, 마르코 타이시 세계제조업재단 학술위원장. 포항시 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 포항시가 14일 세계제조업재단 측과 세계제조업포럼 유치를 위한 간담회를 가졌다. (왼쪽부터)앤드류 쿠시악 미국 아이오와대 교수, 장상길 포항시장 권한대행, 마르코 타이시 세계제조업재단 학술위원장. 포항시 제공

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경북 포항시가 제조업의 미래 비전과 혁신 전략을 논의하는 세계제조업포럼 유치에 뛰어들었다.시는 세계제조업재단 창립자이자 학술위원장인 마르코 타이시, 미국 아이오와대 앤드류 쿠시악 교수와 함께 ‘2028 세계제조업포럼’ 유치를 위한 간담회를 개최했다고 14일 밝혔다.세계제조업재단은 2018년 설립된 글로벌 제조 분야 비영리 재단으로 세계경제포럼(WEF), 유엔산업개발기구(UNIDO), 경제협력개발기구(OECD) 등과 협력 네트워크를 구축하며 글로벌 제조혁신 논의를 이끌고 있다.재단 측은 포항이 포스코를 기반으로 성장한 대표 제조업 도시이자 글로벌 철강산업 중심지라는 점에 주목해 포럼 개최지로서 경쟁력을 갖추고 있다는 긍정적인 입장을 나타냈다. 또한 포스텍(포항공대), 포항산업과학연구원 등 연구·교육기관과 산업 현장이 집적돼 있어 제조 기술의 연구·실증·현장 적용이 가능한 혁신 기반을 갖춘 점에도 높은 관심을 보였다.시는 이번 간담회를 계기로 재단과 협력 체계를 확대하고, 2028년 포럼 유치를 위한 활동을 본격 추진할 계획이다.장상길 포항시장 권한대행은 “세계제조업포럼은 제조업의 미래 비전과 혁신 전략을 논의하는 세계적인 행사”라며 “포항의 산업 경쟁력과 국제행사 개최 역량을 바탕으로 포럼 유치에 최선을 다하겠다”고 말했다.