박수현, 농심(農心)에 진심…“충남도민 진심·정성으로 섬길 것”

세줄 요약 박수현 더불어민주당 충남지사 후보가 농민회와 정책협약을 체결하고 농어촌 기본소득 확대, 경로당 무료급식, 농자재 지원 조례 등 농민 중심 충남 농정을 약속했다. 귀농·귀어 지원과 공익직불제 확대도 제시했다. 농민회와 정책협약 체결, 농민 중심 농정 약속

농어촌 기본소득 확대와 경로당 무료급식 제시

귀농·귀어 지원, 공익직불제 확대 등 공약 발표

이미지 확대 박수현 민주당 충남도지사 후보가 전국농민회총연맹 충남도연맹과 정책협약을 체결하고 있다. 박 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 민주당 충남도지사 후보가 전국농민회총연맹 충남도연맹과 정책협약을 체결하고 있다. 박 후보 캠프 제공

이미지 확대 박수현 후보가 14일 내포신도시 충남선거관리위원회에서 후보자 등록을 하고 있다. 박 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 박수현 후보가 14일 내포신도시 충남선거관리위원회에서 후보자 등록을 하고 있다. 박 후보 캠프 제공

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박수현 더불어민주당 충남도지사 후보가 14일 국민의 안전한 먹거리 생산과 식량주권 등 ‘농민 중심 충남 농정’을 약속했다.박 후보는 이날 내포신도시 전국교직원노동조합 충남지부 사무실에서 전국농민회총연맹 충남도연맹과 정책협약을 체결했다.정책 협약 내용은 농업·농촌 발전과 농민 권익 신장 등 ‘농민 중심 농정 실현’ 공동 실천이 목적이다.소멸 위기 극복과 청년 인구 유입, 농어촌 기본소득, 경로당 무료급식 지원 사업, 충남형 농자재 지원 조례 마련 등을 담고 있다.박 후보는 “‘농어촌 기본소득’은 제가 설계자다. 이재명 정부 국정기획위원회 국가균형성장특별위원장을 할 때 전 국민에게 생중계된 국민보고서에 생생하게 남아 있다”며 “충남도는 적극 협력해 단계적으로 계속 확대해 나가겠다”고 설명했다.이어 “공공급식을 통한 경로당 무료 급식과 무분별한 농지 파괴 규제도 적극 찬성한다”며 “농자재 지원 조례의 경우는 공주·부여·청양 국회의원 시절 임달희 공주시의회 의장에게 요청해 공주에서 이미 발의했다”고 했다.그러면서 “도지사가 된다면 ‘충남형 토종 직불금’처럼 지원을 만들어 실패하고 성과가 나지 않는다 하더라도 마음 놓고 도전할 수 있는 환경을 마련해 보고 싶다”며 “오늘 정책협약은 농민회가 제안하신 4가지와 제가 제안한 1가지를 더해 ‘4 플러스 1’로 수정하자”고 제안했다.박 후보의 농수축산 관련 공약은 △농어촌 기본소득 확대, 기본이 통하는 농어촌 △귀농·귀어·귀촌, 모집부터 교육·정착까지 원스톱 지원 △사람과 물류, 관광이 넘치는 활력있는 어촌 △여성농어업인 행복 바우처 복원·확대 △공익직불제 확대 △지속가능한 친환경농업 기반 마련 등이다.박 후보는 이날 내포신도시 충남선거관리위원회에서 후보 등록 후 “충남의 발전, 도민의 행복을 위해 더불어민주당 충남도지사 후보로서 최선을 다하겠다”고 말했다.