KLPGA 매치플레이에 신인 돌풍…양효진·최정원 조별리그 2연승

세줄 요약 KLPGA 유일의 매치플레이 대회인 두산 매치플레이에서 신인 양효진과 최정원이 조별리그 2연승을 기록했다. 양효진은 배소현과 임희정을, 최정원은 고지원과 지한솔을 차례로 꺾으며 첫 출전 대회에서 돌풍을 일으켰고, 16강 진출 가능성을 키웠다. 신인 양효진·최정원, 조별리그 2연승 돌풍

배소현·임희정·고지원·지한솔 연파

이예원·박현경도 2연승, 16강 근접

이미지 확대 KLPGA투어 신인 양효진이 14일 강원도 춘천시 라데나CC에서 열린 두산 매치플레이 조별리그 2차전 12번 홀에서 티샷을 날리고 있다. 양효진은 임희정, 배소현을 차례로 꺾고 2연승을 달렸다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 KLPGA투어 신인 양효진이 14일 강원도 춘천시 라데나CC에서 열린 두산 매치플레이 조별리그 2차전 12번 홀에서 티샷을 날리고 있다. 양효진은 임희정, 배소현을 차례로 꺾고 2연승을 달렸다. KLPGA 제공.

이미지 확대 최정원이 드라이버로 티샷하고 있다. KLPGA 제공. 닫기 이미지 확대 보기 최정원이 드라이버로 티샷하고 있다. KLPGA 제공.

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한국여자프로골프(KLPGA)투어에서 유일한 매치 플레이 방식 대회인 두산 매치플레이(총상금 10억원)에서 신인 돌풍이 거세다.14일 강원 춘천시 라데나CC(파72)에서 열린 대회 조별리그 2차전에서 신인 양효진은 통산 4승의 배소현을 꺾었다. 전날 통산 5승의 임희정을 2홀차로 제친 양효진은 조별리그 2연승을 달렸다. 또 한명의 신인 최정원도 조별리그 1차전에서 고지원을 2홀차로 제압한데 이어 이날 2차전에서 지한솔을 1홀차로 따돌렸다.고지원은 지난달 더 시에나 오픈에서 통산 3번째 우승을 차지해 상금랭킹 3위를 달리는 강호이고, 지한솔은 4번이나 우승한 베테랑이다. 양효진과 최정원은 두산 매치 플레이 대회 출전이 처음이다. 둘은 아마추어 시절에도 매치 플레이 경기를 해본 적이 없다고 밝혔다.경험이 많은 선수가 유리한 매치 플레이에서 신인이 두각을 나타내기가 쉽지 않은데 둘은 우승 경력이 화려한 정상급 선수들을 잇따라 격파, 16강 진출 가능성을 높였다.양효진은 “매치플레이가 처음이라 많이 떨리고 긴장됐다. 그래서 그냥 재미있게 치자는 마음으로 경기했는데 그게 오히려 좋은 결과로 이어진 것 같다”면서 “공격적으로 플레이하려는 편이라 보기와 버디가 다 많은 스타일인데, 그런 부분이 매치플레이와 잘 맞는 것 같다”고 말했다.최정원은 “평소엔 공격적인 플레이를 하지 않는 편이다. 버디를 노리는 공략보다는 타수를 잃지 않는 안정적인 경기 운영을 선호한다”면서도 “이번 대회에서는 공격적인 플레이를 했는데 그게 통했다”고 밝혔다. 양효진과 최정원은 “일단 16강에 올라서 주말에도 경기하는 게 목표”라고 몸을 낮췄다.대회 2연패에 도전한 이예원과 2024년에 이어 이 대회 두 번째 우승을 노리는 박현경도 조별리그 2연승으로 16강에 성큼 다가섰다.