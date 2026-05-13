울산시, 미래 이동수단 첨단소재산업 고도화

산업부 ‘지역전략 기반구축사업’ 공모 선정… 총 109억원 투입

올해부터 2028년까지 첨단 코팅 소재 고도화·실증 기반 구축

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세줄 요약 울산시가 산업부 공모 선정으로 확보한 국비 65억원 등 총 109억원을 투입해 미래 이동수단 첨단 코팅 소재 고도화 사업을 추진했다. AI 기반 실증 플랫폼과 장비를 구축하고, 친환경 바이오매스 코팅 소재 개발로 지역 화학 산업의 고부가가치 전환을 노렸다. 울산시, 미래 이동수단 첨단소재 사업 추진

국비 65억원 포함 총 109억원 투입

친환경·경량 복합소재 실증 기반 구축

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울산시가 미래 이동수단을 위한 고부가가치 첨단 소재 산업 육성에 박차를 가한다.시는 산업통상부 주관 ‘지역 전략 기반 구축 사업’ 공모에 선정돼 확보한 국비 65억원 등 총 109억원을 투입해 ‘미래 이동수단 첨단 코팅 소재 고도화 및 실증 기반 구축 사업’을 본격 추진한다고 13일 밝혔다.이 사업의 핵심은 기존의 금속 소재 산업 구조를 엔지니어링 플라스틱(금속 대체 고강도 플라스틱)과 고분자 기반 경량 복합소재 등 고부가가치 첨단 소재 중심으로 재편하는 것이다.특히 시는 미래차, 친환경 스마트 선박, 도심항공교통(UAM) 등 급성장하는 미래 모빌리티 분야의 수요에 대응할 수 있는 코팅 소재 기술을 선제적으로 확보한다는 전략이다.시는 또 글로벌 탄소 규제 강화에 발맞춰 기존 석유계 코팅 소재를 대체할 바이오매스 기반 친환경 코팅 소재 개발도 병행한다. 이를 통해 지역 화학 산업을 친환경·고부가가치 구조로 전환하고 2050 탄소중립 정책에 적극적으로 부응할 방침이다.이 사업은 울산테크노파크 주관으로 2028년 12월까지 진행된다.주요 내용은 ▲인공지능(AI) 기반 소재 성능 예측 및 공정 최적화 플랫폼 ▲자율 배합 장비 ▲분사 코팅 및 건조 장비 ▲배합·코팅 데이터베이스 해석 프로그램 ▲물성 및 신뢰성 평가 시스템 구축 등이다.시는 이런 기반 시설을 바탕으로 지역 기업에 첨단 코팅 소재의 시험·평가·인증을 지원하고, 기술 지도와 인력 양성을 통해 기업의 기술적 애로사항을 해결할 계획이다. 시 관계자는 “인공지능 기반의 자율 실증 체계가 도입되면 소재 개발 기간이 획기적으로 단축되고 품질 신뢰성이 높아질 것”이라며 “이번 사업이 울산의 친환경 경량 복합소재 코팅 기술력을 세계적 수준으로 끌어올리는 마중물이 되길 기대한다”고 밝혔다.