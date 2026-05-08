‘늑구’ 탈출 오월드 운영 대전도시공사 노조 파업 예고

시 무분별한 개발 사업 중단·경영진 사퇴 요구

공사 설립 첫 파업…쓰레기 수거 처리 등 혼란

대전도시공사 노동조합이 8일 대전시청 앞에서 투쟁 선포 결의대회를 진행하고 있다. 대전 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대전도시공사 노동조합이 8일 대전시청 앞에서 투쟁 선포 결의대회를 진행하고 있다. 대전 연합뉴스

세줄 요약 대전도시공사 노조가 임금·단체협약 교섭 결렬과 공사 재정 악화를 이유로 총파업을 예고했다. 노조는 대전시의 무리한 개발사업과 오월드 재창조 사업 추진을 비판하며 전면 재검토와 경영진 총사퇴를 요구했다. 임금·단협 결렬로 대전도시공사 노조 총파업 예고

오월드 재창조 사업과 재정 악화 책임 공방 격화

노조, 대전시 개발사업 중단과 경영진 총사퇴 요구

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‘늑구’가 탈출한 오월드 운영 주체인 대전도시공사 노동조합(노조)이 총파업을 예고했다.노조는 8일 대전시청 앞에서 기자회견을 열고 “지난해 9월부터 노사 간 임금·단체협약 교섭을 진행했지만 결렬됐다”며 “대전시는 무분별한 개발사업을 전면 중단하고 재정을 악화시킨 도시공사 경영진은 총사퇴하라”고 주장했다. 이어 “사측은 임금 인상 개선 등 핵심 안건에 대해 시의 승인 사항이라는 이유로 결정권을 행사하지 않아 공전을 거듭하고 있다”면서 “개정된 노조법은 근로조건을 실질적으로 결정하는 원청과 지자체의 책임을 강화하고 있다”고 지적했다.노조는 공사의 재정 파탄 원인으로 시의 무리한 사업 추진을 들었다. 노조는 “유성복합터미널 용지 대금과 서구 평촌 산업단지 조성사업 지원금, 서남부지구 도시개발사업 재정지원금을 지급하겠다는 약속이 지켜지지 않고 있다”며 “경제적 타당성과 수익 회수 가능성이 크지 않은 오월드 재창조 사업에 공사채 3300억원을 추가 투입할 예정이어서 채무 폭탄을 안길 것으로 우려된다”며 전면 재검토를 촉구했다.앞서 노조는 임금·단체협약 교섭 결렬과 공사 재정 악화, 오월드 재창조 사업의 무리한 추진 등을 이유로 지난달 27일 노동쟁의권 의결을 위한 긴급총회를 열고 94%의 찬성률로 쟁의권을 확보했다. 교섭이 결렬되면 공사 설립 33년 만의 첫 쟁의에 돌입한다는 방침이다. 대전도시공사는 시 산하 지방공기업으로 도시개발과 공공시설 관리, 오월드 운영 등을 맡고 있다. 직원 270여명 중 100여명이 생활폐기물 매립·소각, 음식물 쓰레기 처리 등 환경 분야 종사자로 파업 시 생활 불편을 피할 수 없을 전망이다.