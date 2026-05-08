권익위 “김건희 명품백, 수사본부 의뢰” vs 정승윤 “명백한 정치 공작”

‘권익위 정상화 추진’ TF 발표… 鄭 전 사무처장 “김건희만 파헤치고 전재수는 덮나” 강력 반발

이미지 확대 정일연 권익위원장, 권익위 정상화 추진 TF 운영결과 발표 정일연 국민권익위원장이 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 권익위원회 정상화 추진 TF 운영결과 브리핑을 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 정일연 권익위원장, 권익위 정상화 추진 TF 운영결과 발표 정일연 국민권익위원장이 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 권익위원회 정상화 추진 TF 운영결과 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 권익위 정상화 추진 TF 결과 발표하는 정일연 위원장 정일연 국민권익위원회 위원장이 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 권익위 정상화 추진 TF 운영결과 발표를 위해 브리핑룸으로 입장하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 권익위 정상화 추진 TF 결과 발표하는 정일연 위원장 정일연 국민권익위원회 위원장이 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 권익위 정상화 추진 TF 운영결과 발표를 위해 브리핑룸으로 입장하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 권익위 정상화 추진 TF 운영결과 발표하는 정일연 권익위원장 정일연 국민권익위원장이 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 권익위원회 정상화 추진 TF 운영결과 브리핑을 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 권익위 정상화 추진 TF 운영결과 발표하는 정일연 권익위원장 정일연 국민권익위원장이 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 권익위원회 정상화 추진 TF 운영결과 브리핑을 하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 권익위 정상화 추진TF 결과 발표하는 정일연 위원장 정일연 국민권익위원회 위원장이 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 권익위 정상화 추진 TF 운영결과 발표 도중 전 부패방지국장 순직 관련 고인과 유가족에게 진정성 있는 사과를 하고자 한다는 발언과 함께 잠시 눈을 감고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 권익위 정상화 추진TF 결과 발표하는 정일연 위원장 정일연 국민권익위원회 위원장이 8일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 권익위 정상화 추진 TF 운영결과 발표 도중 전 부패방지국장 순직 관련 고인과 유가족에게 진정성 있는 사과를 하고자 한다는 발언과 함께 잠시 눈을 감고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 사과하는 정일연 국민권익위원장 정일연 국민권익위원장이 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 권익위원회 정상화 추진 TF 운영결과 브리핑을 하며 사과하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 사과하는 정일연 국민권익위원장 정일연 국민권익위원장이 8일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 권익위원회 정상화 추진 TF 운영결과 브리핑을 하며 사과하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 선서하는 유철환 국민권익위원장과 정승윤 부위원장 2024년 10월 8일 유철환 당시 국민권익위원장(앞)이 정부세종청사에서 열린 국회 정무위원회 국정감사에서 선서하고 있다. 뒤는 정승윤 당시 부위원장. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 선서하는 유철환 국민권익위원장과 정승윤 부위원장 2024년 10월 8일 유철환 당시 국민권익위원장(앞)이 정부세종청사에서 열린 국회 정무위원회 국정감사에서 선서하고 있다. 뒤는 정승윤 당시 부위원장. 연합뉴스

이미지 확대 2024년 6월 권익위, 김 여사 명품 가방 수수 의혹에 “위반사항 없다” 2024년 6월 10일 정승윤 당시 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장이 정부세종청사에서 브리핑을 열고 윤석열 대통령의 배우자 김건희 여사가 명품 가방을 수수했다는 내용의 비위 신고 사건을 ‘위반 사항 없음’으로 종결 처리했다고 밝히고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2024년 6월 권익위, 김 여사 명품 가방 수수 의혹에 “위반사항 없다” 2024년 6월 10일 정승윤 당시 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장이 정부세종청사에서 브리핑을 열고 윤석열 대통령의 배우자 김건희 여사가 명품 가방을 수수했다는 내용의 비위 신고 사건을 ‘위반 사항 없음’으로 종결 처리했다고 밝히고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 정무위 국감, 답변하는 정승윤 전 국민권익위 부위원장 2024년 10월 8일 정승윤 당시 국민권익위원회 부위원장이 정부세종청사에서 열린 국회 정무위원회 국정감사에서 질의에 답하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 정무위 국감, 답변하는 정승윤 전 국민권익위 부위원장 2024년 10월 8일 정승윤 당시 국민권익위원회 부위원장이 정부세종청사에서 열린 국회 정무위원회 국정감사에서 질의에 답하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 2024년 7월 정승윤 당시 권익위 부위원장, 권익위 주요 신고 사건 브리핑 정승윤 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장이 2024년 7월 9일 서울 종로구 정부서울청사에서 국민권익위 주요 신고사건(대통령과 그 배우자 등의 청탁금지법 위반 의혹 신고 사건)과 관련해 브리핑하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2024년 7월 정승윤 당시 권익위 부위원장, 권익위 주요 신고 사건 브리핑 정승윤 국민권익위원회 부위원장 겸 사무처장이 2024년 7월 9일 서울 종로구 정부서울청사에서 국민권익위 주요 신고사건(대통령과 그 배우자 등의 청탁금지법 위반 의혹 신고 사건)과 관련해 브리핑하고 있다. 연합뉴스

세줄 요약 권익위는 김건희 여사 명품백 사건 종결 과정에서 정승윤 전 처장이 윤석열 대통령과 관저에서 비공식 회동했고, 의결서에 회의 외 내용을 넣는 등 청탁금지법 위반 소지가 있다고 봤다. 또 고 김모 국장에 대한 직장 내 괴롭힘 정황도 확인해 부산대에 통보하기로 했다. 권익위, 김건희 명품백 사건 처리 과정 조사 결과 발표

정승윤 전 처장 관저 회동·의결서 개입 정황 지적

고 김모 국장 관련 직장 내 괴롭힘 통보 방침

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국민권익위원회가 윤석열 정부 때인 2024년 ‘김건희 여사 명품백 수수 사건’ 종결 전 당시 권익위 부패방지 부위원장이자 사무처장이었던 정승윤 부산대 법학전문대학원 교수가 윤석열 대통령과 심야에 비공개로 만났다며 청탁금지법 위반 혐의로 국가수사본부에 수사를 의뢰했다. 이에 대해 정 교수는 “선거를 앞두고 자행되는 명백한 정치공작”이라며 삭발식을 통해 끝까지 싸우겠다고 강력 반발했다.정일연 권익위원장은 8일 정부서울청사에서 브리핑을 열고 이런 내용이 담긴 권익위 정상화 추진 태스크포스(TF) 운영 결과를 발표했다. TF는 3월 16일부터 이날까지 54일간 논란이 된 신고 사건 처리 과정 등 전반을 살폈다. 정 위원장은 “그동안 논란이 된 사안을 국민의 시각에서 종합적으로 살펴보고 재발방지 방안을 마련하기 위한 것”이라며 “구체적인 위법이 확인된 경우 부득이 수사 의뢰나 감사 요청 등의 후속 조치를 했다”고 밝혔다.앞서 정 위원장은 지난달 서울신문과의 인터뷰에서 윤 정부 당시 김 여사가 최재영 목사로부터 300만원짜리 디올 가방을 받아 청탁금지법 위반 혐의로 신고된 사건을 권익위가 ‘위반 사항 없음’으로 종결 처리한 데 대해 “권익위가 상식에 어긋난 결정을 했다”며 “잘못된 것을 원래대로 되돌려야 정상적으로 갈 수 있다”며 진상 조사를 지시한 바 있다.TF 발표에 따르면 당시 사무처장이었던 정 교수는 사건 처리 중 윤 대통령 등과 대통령 관저에서 비공식 회동을 해 청탁금지법 위반 소지가 있다고 지적했다. TF는 “수행 직원의 진술에 따르면 확인이 된다”고 설명했다. 정 교수가 명품백 수수 사건의 당사자인 김 여사와도 만났는지에 대해서는 ‘수사 기관에서 조사가 이뤄져야 할 부분’이라고만 언급했다. 권익위는 정 교수가 담당 부서가 작성하는 의결서에 회의 때 논의되지 않은 사항을 추가하는 등 직접 작성한 정황도 확인했다고 명시했다.TF는 또 명품백 수수 사건을 담당했던 권익위 김모 부패방지국장이 순직한 사건과 관련해 당시 상관이었던 정 교수가 사건 종결에 반대하는 고인에 대해 회의 발언권을 제한하고 주요 사건 업무에 배제하는 등 부당하게 처우하고 공공연히 비난한 정황도 포착됐다고 밝혔다. 그러면서 이런 행위가 ‘직장 내 괴롭힘’에 해당한다고 보고 그의 현 소속 기관인 부산대에 비위 행위를 통보하기로 했다.정 위원장은 인터뷰 당시 김 국장의 순직과 관련해 “담당 국장은 무혐의 종결에 반대했다. 명품백 사건을 맡지 않았다면 그런 선택을 했겠나. 우울증 같은 개인 문제로 치부해서는 안 된다”며 “유능한 간부가 일 처리를 하다가 극단적인 선택을 한 건 ‘사회적 타살’이라고 얘기할 수밖에 없다”고 말한 바 있다.그는 이날 정부서울청사에서 열린 브리핑에서 “국민 눈높이에 맞지 않은 결정으로 인해 고통받은 사건 관계자와 국민께 진심으로 사과드린다”며 김 국장의 유가족에게도 사과와 위로를 전했다.앞서 윤석열 정부 권익위는 2024년 6월 전원위원회를 열고 김 여사의 명품백 수수 사건에 대해 “청탁금지법상 공직자 배우자에 대한 제재 규정이 없다”며 사건을 종결했다가 직무 관련성·대가성을 지나치게 좁게 해석했다는 비판을 받았다.당시 권익위는 수사 기관으로 이첩하지 않고 사건을 종결한 데 따른 비판이 쏟아지자 처음으로 의결서 전문을 공개하고 “청탁금지법상 제재 규정이 없는 공직자 배우자에 대한 헌법의 ‘죄형법정주의’에 따라 제재할 수 없으므로 처벌을 전제로 한 수사의 필요성이 없어 종결한 것”이라고 설명했다. 죄형법정주의는 범죄와 형벌을 미리 법률로 규정해야 한다는 형법의 기본 원칙으로, 권력자가 범죄와 형벌을 마음대로 진단하는 죄형전단주의를 막기 위해 헌법에서 규정하고 있다. ‘법률이 없으면 범죄도 없고 형벌도 없다’는 의미다.TF는 이재명 대통령의 더불어민주당 대표 시절인 2024년 발생한 이른바 ‘헬기 이송 특혜’ 논란에 대해서도 당시 정 교수가 회의에서 다루지 않은 사항을 의결서에 포함하게 했고, 담당 부서의 의견과 달리 의료진의 행동강령 위반으로 통보할 것을 지시했다고 밝혔다.류희림 전 방송통신심의위원장의 ‘민원 사주’ 의혹에 대해서도 담당 부서가 ‘제3의 기관(감사원·검찰청)으로의 송부’ 의견을 보고했으나 정 교수가 거부했다고 TF는 판단했다. TF는 류 전 위원장이 사적 이해관계자 신고 의무를 이행하지 않은 정황이 있다며 감사원에 감사를 요청한다고 밝혔다. 유철환 전 권익위원장은 수사 기관에 고발하고 과태료 부과 조치를 하기로 했다. 민원인의 청탁을 받고 사안을 특정한 방향으로 처리를 제시했다는 것이다.권익위는 이런 조사 결과를 바탕으로 의안 상정 시 담당 부서의 판단 내용을 반드시 포함하도록 하고, 공정한 심의가 어려운 경우 회피 제도를 적극 활용하는 한편 무기명 투표 제도를 도입하기로 했다. 또 피신고자 대상 사실 확인을 통해 실질적인 신고 처리가 가능하게 하고 의도적 지연 방지를 위한 관리 강화와 상급자의 부당한 지시 방지 등의 방안을 마련했다.TF 발표의 중심에 선 정 교수는 이날 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 TF 조사 결과를 조목조목 반박했다.그는 권익위 사무처장 재직 시절 ‘김 여사 명품백 수수 사건’에 대해 현행법상 공직자의 배우자를 처벌할 조항이 없어 ‘위반 사항 없음’으로 종결 처리했다. 정 교수는 “법 집행 기관은 도덕적 비난이 아닌 법률 조문과 죄형법정주의에 따라 판단해야 한다”며 “현행법상 공직자 배우자에 대한 처벌 조항이 존재하지 않는 상황에서 내린 사건 종결 결정은 지극히 상식적인 결론”이라고 설명했다.사건 처리 과정이 ‘독단’이었다는 지적에 대해서도 “전원위원회 위원 15명의 표결로 도출된 결과이며 결정문 또한 위원회 검토를 거쳐 확정된 것”이라고 반박했다.정 교수는 고인이 된 전 권익위 부패방지국장에 대한 ‘갑질’ 의혹도 전면 부인했다. 그는 “고인은 제가 각별히 신뢰했던 인물”이라며 “고인의 죽음을 정치적 굿판으로 악용하는 중상모략과 허위 사실 유포를 즉각 중단하라”고 촉구했다.그러면서 “‘김건희 명품 가방’ 사건에는 죄를 뒤집어씌우고, 처벌 조문이 명백히 존재하는 ‘전재수 명품 시계’ 사건은 묻어버리고 있다”며 “법이 반대편을 공격하는 도구로 전락한 국가 폭력에 항거하겠다”고 말했다.‘전재수 명품 시계’ 사건은 윤영호 전 통일교 세계본부장이 지난해 8월 민중기 특별검사팀(김건희 특검팀) 조사에서 교단 현안을 청탁하기 위해 2018년 전재수 당시 더불어민주당 의원에게 현금과 명품 시계를 건넸다는 취지로 진술한 내용으로, 당시 경찰은 ‘전 의원이 2018년 무렵 현금 2000만원과 불가리 시계 1점을 수수했다’고 영장에 적시했다.부산시교육감 선거에 출마한 정 교수는 “지난해에는 선관위, 올해는 권익위 TF가 등장해 보수 교육감 선거를 흔들고 있다”며 “수단만 바뀌었을 뿐 부산 교육을 정치 도구화하려는 흐름이 반복되고 있다”고 주장했다.