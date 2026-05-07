서울 사는 중년 미혼, 여자보다 남자가 많았다… 소득 적을수록 삶 만족도 낮아

세줄 요약 서울의 40~59세 중년 미혼은 20.5%로 늘었고 남성 비율이 여성보다 높았다. 1인 가구도 빠르게 증가했으며, 소득이 높을수록 삶의 만족도·일여가 균형·행복지수는 높아지고 외로움은 낮아졌다. 서울 중년 미혼 비율 20.5%, 남성 우세

1인 가구 10년 새 급증, 독립 거주 확산

소득 높을수록 만족도·행복지수 상승

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서울에 거주하는 40~50대 인구 5명 중 1명은 미혼이며, 소득에 따라 삶의 만족도 차이가 큰 것으로 나타났다.서울시는 서울서베이와 국가데이터처 자료를 분석한 ‘서울시 중년 미혼의 삶’ 보고서를 7일 공개했다.보고서에 따르면 2024년 기준 서울의 40~59세 중년 인구는 약 274만 299명으로 전체 인구(내국인 기준 896만 8153명)의 약 31%였다.이 가운데 미혼은 약 56만명으로, 20.5%를 차지했다. 미혼 비율은 2022년 18.3%, 2023년 19.4%에 이어 꾸준히 증가하는 추세를 보였다.특히 남성의 미혼 비율이 더 높았다. 중년 남성 인구 중 미혼이 차지하는 비율은 24.1%, 여성은 16.9%였다.중년 미혼의 1인 가구화 현상도 나타났다. 중년 미혼 인구 중 1인 가구의 비율은 2015년 61.3%에서 2025년 80.5%로 10년 사이 대폭 증가했다. 반면 부모 등과 함께 사는 2세대 이상 가구는 같은 기간 33.5%에서 17.7%로 감소했다.특히 소득이 높은 중년 미혼일수록 1인 가구화가 두드러졌다. 1인 가구이면서 미혼인 중년을 직업별로 보면 관리전문직·화이트칼라 비중이 2015년 53.9%에서 2025년 66.9%로 커졌다.이에 대해 시는 “직업적 안정성과 경제적 기반을 갖춘 집단에서 독립 거주를 선택하는 경향이 확인된 것”이라고 분석했다.혼자 사는 미혼 중년의 삶의 만족도, 일과 여가생활 간 균형, 행복지수 등 3개 항목의 경우 월 소득이 높아질수록 증가세가 뚜렷했으며 외로움 수치는 낮아지는 경향을 보였다.미혼 1인 가구의 전반적 삶의 만족도는 월 소득이 200만원 미만에서 5.5점(10점 만점), 200만~400만원에서 6.7점, 400만~600만원에서 6.9점, 600만~800만원에서 7.1점, 800만원 이상일 때는 7.7점으로 나타났다.일과 여가생활 간 균형도 월 소득 200만원 미만이면 4.7점이었으나 800만원 이상이면 6.0점이었다. 행복지수는 200만원 미만이면 5.0점, 800만원 이상이면 7.8점으로 역시 소득과 비례했다.관리전문직에 종사하는 중년 미혼 1인 가구의 평일(36.1%)과 주말(47.1%) 적극적 여가 활동(문화예술, 스포츠, 관광) 비율은 타 직군에 비해 높았다. 일주일에 3~4회 체육활동을 즐긴다는 응답도 관리전문직 중년 미혼 1인 가구에서 가장 높았다.다만 중년 미혼 1인 가구의 ‘지역사회 소속감’은 10점 만점에 3.4점으로, 기혼 부부 가구(4.3점)보다 낮아 사회적 연결망이 상대적으로 취약한 것으로 지적됐다. 특히 40대 남성 미혼 1인 가구는 3.0점으로 가장 낮은 수준이었다.시는 서울마음편의점, 외로움안녕120, 365일 서울챌린지 등 시민들의 외로움과 고립을 막기 위한 사업들을 추진하고 있다.강옥현 서울시 디지털도시국장은 “중년 미혼은 더 이상 예외적인 집단이 아니라 서울의 새로운 가구 기준이 되고 있다”며 “생활 안정뿐 아니라 사회적 관계와 정서적 지원까지 아우르는 정책적 대응 필요성이 커지고 있다”고 말했다.