광화문으로 가는 제주해녀… 숨비소리, 서울도심에 스며든다

1~13일 ‘귀어귀촌·어촌관광 한마당’서 제주해녀 홍보관 운영

12일 해녀 토크쇼… 베테랑해녀·이주 해녀 유쾌한 이야기 전해

이미지 확대 지난해 해녀박물관 일원에서 펼쳐졌던 ‘숨비소리, 위대한 해녀들의 이야기’를 주제로 제18회 제주해녀축제 장면. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 지난해 해녀박물관 일원에서 펼쳐졌던 ‘숨비소리, 위대한 해녀들의 이야기’를 주제로 제18회 제주해녀축제 장면. 제주도 제공

제주도내 해녀는 2371명으로 1년 전보다 252명 줄어들었다. 사진은 정혜원 작가의 ‘섭지 해녀우다! 사진전서 전시됐던 작품 ‘수중’. 제주도 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도내 해녀는 2371명으로 1년 전보다 252명 줄어들었다. 사진은 정혜원 작가의 ‘섭지 해녀우다! 사진전서 전시됐던 작품 ‘수중’. 제주도 제공

세줄 요약 제주도가 광화문광장 행사에서 제주해녀 홍보관과 토크쇼를 운영해 해녀의 삶과 공동체 문화를 알린다. 해녀 수 감소와 고령화가 심각한 가운데, 도는 지원사업과 안전장비 보급, 전승 교육을 확대해 해녀문화 보존에 나선다. 광화문광장서 제주해녀 홍보관 운영

현직 해녀 참여 토크쇼로 삶과 전승 소개

해녀 감소·고령화 대응 지원사업 확대

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광화문광장에 제주해녀들의 숨비소리가 스며든다. 검게 그을린 구릿빛 얼굴과 물질로 다져진 주름진 손, 수십 년을 바다와 맞서온 제주해녀들이 서울 시민들을 만난다.제주도는 오는 11일부터 13일까지 서울 광화문광장에서 열리는 ‘2026 귀어귀촌·어촌관광 한마당’에 참여해 ‘제주해녀 홍보관’을 운영하고, 현직 해녀들이 직접 참여하는 토크쇼를 연다고 5일 밝혔다.해양수산부가 주최하고 한국어촌어항공단이 주관하는 이번 행사는 도시민에게 귀어귀촌 정책과 어촌관광 정보를 소개하는 전국 단위 행사다.홍보관에서는 유네스코 인류무형문화유산이자 세계중요농업유산으로 등재된 제주해녀 문화를 사진과 영상으로 풀어낸다. 물질 장비와 작업 모습, 공동체 문화 등을 한눈에 볼 수 있도록 구성해 관람객들이 해녀의 삶을 보다 입체적으로 이해할 수 있게 했다.행사의 하이라이트는 12일 오후 5시 열리는 ‘해녀 토크쇼’다. 평생을 바다에 몸담아온 베테랑 해녀 ‘삼춘’과 제주로 이주해 물질을 배우고 있는 젊은 해녀가 무대에 올라, 파도와 생계, 그리고 공동체에 대한 이야기를 솔직하게 풀어낸다. “숨 한 번 잘못 쉬면 생사가 갈린다”는 바다의 긴장과, “함께여서 버틴다”는 해녀 공동체의 결속이 생생하게 전해질 예정이다.제주 해녀는 세계중요농어업유산, 유네스코 인류무형문화유산, 국가중요어업유산, 국가무형문화재 등 국내외에서 가치를 인정받고 있다.그러나 제주해녀들은 점점 줄어들고 있는 상황이다. 제주도가 지난해 말 기준으로 실시한 전수조사 결과, 도내 해녀는 2371명으로 집계됐다. 1년 전보다 252명 줄어든 수치다.고령화는 더 심각한 수준이다. 전체의 63%인 1500명이 70세 이상으로, 고령화가 빠르게 진행되고 있다. 80세 이상도 400명이 넘는다. 바다에 들어가는 것 자체가 생명과 직결되는 고령 해녀들에게 건강과 안전은 더 이상 개인의 문제가 아니다.도는 이에 따라 올해 235억원을 투입해 해녀 지원사업 29개를 추진한다. 복권기금 등을 활용해 진료비를 지원하고, 고령 해녀에게는 수당을 지급해 무리한 조업을 줄이겠다는 계획이다. 만 70~79세는 월 10만원, 80세 이상은 월 20만원이 지원된다. 잠수 작업 중 사고를 줄이기 위한 안전장비 보급도 확대된다.동시에 ‘끊길 위기’에 놓인 전승 문제에도 대응한다. 신규 해녀 양성을 위한 현장 적응 교육을 강화하고, 해녀의 역사와 구술 기록을 체계적으로 남기는 작업도 병행한다. 단순한 직업이 아니라 공동체 문화로서의 해녀를 지켜내겠다는 의지다.김종수 도 해양수산국장은 “이번 행사를 통해 제주해녀의 역사와 해녀공동체의 가치를 널리 알리고, 해녀문화에 대한 이해와 관심을 높이는 계기가 되기를 기대한다”며 “앞으로도 국내외 홍보와 전승을 위한 다양한 활동을 지속해 나가겠다”고 말했다.