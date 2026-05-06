코스피 7000 돌파… 급등 이끈 반도체주

이미지 확대 코스피가 급등하며 7000선을 돌파, 7384.56에 거래를 마친 6일 서울 영등포구 한국거래소 서울사무소 모니터에 삼성전자와 SK하이닉스 등 종가가 표시돼 있다. 2026.5.6 이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 코스피가 급등하며 7000선을 돌파, 7384.56에 거래를 마친 6일 서울 영등포구 한국거래소 서울사무소 모니터에 삼성전자와 SK하이닉스 등 종가가 표시돼 있다. 2026.5.6 이지훈 기자

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코스피가 급등하며 7000선을 돌파한 6일 서울 영등포구 한국거래소 서울사무소 모니터에 삼성전자와 SK하이닉스 등 종가가 표시돼 있다.이날 코스피는 전장보다 447.57p(6.45%) 오른 7384.56으로 마감하며 종가 기준 역대 최고치를 경신했다.지수 상승을 견인한 대형 반도체주의 상승세도 눈길을 끌었다. 이날 삼성전자는 종가 기준 3만3천500원(14.41%) 오른 26만6천원을, SK하이닉스는 15만4천원(10.64%) 오른 160만1천원을 각각 기록했다.