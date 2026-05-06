‘무대’ 매번 쏟아붓는 에너지…‘애정’ 미련도 후회도 없는 걸

뮤지컬 홍련 흥행몰이의 중심, 배우 홍나현

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이미지 확대 뮤지컬 ‘홍련’에서 폭발적인 에너지를 분출하는 배우 홍나현은 “어릴 적엔 ‘미스 사이공’에서 킴 역할을 한 레아 살롱가를 보면서 배우로서 영감을 받았고 지금은 ‘공연을 할 때마다 행복하다’는 최정원 선배에게서 열정을 배운다”고 말했다.

마틴 엔터테인먼트 제공 닫기 이미지 확대 보기 뮤지컬 ‘홍련’에서 폭발적인 에너지를 분출하는 배우 홍나현은 “어릴 적엔 ‘미스 사이공’에서 킴 역할을 한 레아 살롱가를 보면서 배우로서 영감을 받았고 지금은 ‘공연을 할 때마다 행복하다’는 최정원 선배에게서 열정을 배운다”고 말했다.

마틴 엔터테인먼트 제공

세줄 요약 뮤지컬 ‘홍련’의 홍나현은 복수의 통쾌함보다 위로와 연대를 전하는 방향을 함께 만들었다. 아담한 체구와 달리 폭발적 발성으로 무대를 장악하고, 쉬는 법을 배우며 미련 없이 애정만 남기는 배우로 성장했다. 홍련 흥행 중심에 선 홍나현의 존재감

복수보다 위로와 연대로 바뀐 작품 방향

쉬는 법을 배우며 무대 에너지 극대화

2026-05-06 16면

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저승의 심판정 천도정. 양 손목이 붉은 포승줄로 묶인 소녀가 삐딱하게 의자에 앉아 있다. 아버지를 살해한 죄목으로 끌려온 소녀는 앙칼진 목소리로 “날 지옥에 보내”라고 외친다. ‘복수의 화신’이 된 소녀 홍련과 ‘효의 상징’ 바리의 만남, 이 낯설고 강렬한 설정의 뮤지컬 ‘홍련’은 2024년 초연 당시 평균 객석 점유율 99%를 기록했고 그해 한국뮤지컬어워즈 작품상(400석 미만)을 거머쥐었다. 올해 충무아트센터 중극장 블랙으로 자리를 옮긴 재연도 흥행몰이 중이다. 뜨거운 인기의 중심엔 배우 홍나현(30)이 있다.최근 서울 용산구 한 카페에서 만난 홍나현은 “결말이 지금과는 달랐다”고 제작 초기 이야기를 들려줬다. 리딩 단계(대본과 일부 음악만 있는 초기)부터 참여한 그는 “원래 홍련이 사랑 없이 사는 사람들을 벌하는 ‘분노의 신’이 되는 마무리였다”고 말했다. ‘사회적 약자의 상처’에 주목한 배시현 작가는 홍련을 바리의 대척점에 두고 망자의 분노를 들어주는 신이 되길 원했다. “저도 통감했지만 저희(배우들)가 ‘우리는 그래도 사랑으로 가야 한다’며 계속 설득했어요.”결국 방향을 틀어 ‘분노의 신’이 사라진 자리에 아픔을 공감하고 위로하며 응어리를 푸는 씻김의 정서를 앉혔다. 사적 복수가 주는 통쾌함보다 위로와 연대가 건네는 울림은 관객들에게 더욱 긴 여운을 남겼다.홍나현은 귀여운 얼굴과 아담한 체구로 ‘콩련’이라 불리지만 폭발적인 발성과 에너지로 무대를 장악한다. 분노에 찬 리디아(‘비틀쥬스’), 홀로 극을 이끌어가는 생존자(‘더 라스트맨’), 홍련까지, 눈물 콧물 범벅이 되거나 엄청난 고음을 뿜어내는 그에게 관객들은 아낌없이 찬사를 보낸다. 체력과 목 관리 비결을 묻자 그는 의외의 답을 주며 웃었다. “쉬는 날엔 아무것도 하지 않고 진짜 쉬어요.”2016년 연극 ‘들오리’로 데뷔한 홍나현은 2018년 ‘앤ANNE’으로 뮤지컬 무대에 서기 시작했다. 뮤지컬 배우는 아홉 살 때부터 품은 꿈이었다. 잘하고 싶은 마음에 취침과 기상, 스트레칭, 물 마시는 시간까지 정해놓고 체력과 목을 관리했다. 그러다 ‘쿠로이 저택엔 누가 살고 있을까’(2020년)를 연습하던 때 한 선배의 조언에 무대를 대하는 자세를 바꿨다. “너 자신이 행복해야 무대에 오래 설 수 있다”는 말이었다. “습관을 하나씩 벗어버리니까 몸이 오히려 더 자유로워졌어요. 쉴 때 푹 쉬고 잘 자고 일어나면 회복되니 무대에서도 두려움 없이 쏟아부을 수 있더라고요. 그렇게 작품을 끝내면 미련이나 후회 없이 애정만 남습니다.”홍나현은 오는 17일 ‘홍련’을 ‘천도’시키면 1인극 ‘더 라스트맨’(서울 대학로 링크더스페이스) 2차 팀에 합류한다. “소녀 역할만 하고 있을 때 출연 제안을 받았어요. 왜 절 캐스팅하느냐 물었더니 ‘너의 다른 모습을 보고 싶었다’고 하시더라고요.” 이 말은 그에게서 도전 의지를 끌어냈다. 독립운동가를 다룬 창작 뮤지컬 ‘아나키스트’와 드라마, 연극 등 줄지어 예정된 새 작품에서 그는 또 다른 얼굴에 도전할 준비를 하고 있다.