어린이날 앞두고 대낮 공원서 2살 아이 ‘묻지마 폭행’

세줄 요약 어린이날 전날 인천 부평구 공원에서 60대 남성이 비둘기를 쫓던 2살 아이의 머리를 갑자기 때려 다치게 했다. 경찰은 아동복지법상 아동학대 혐의로 입건하고 CCTV를 토대로 정확한 경위를 조사하고 있다. 어린이날 앞둔 대낮 공원서 2살 아이 폭행

60대 남성 아동학대 혐의로 불구속 입건

경찰, CCTV·목격자 토대로 경위 조사

이미지 확대 4일 오후 인천 부평구의 한 공원에서 A(왼쪽·60대)씨가 B(오른쪽·2)군을 다짜고짜 손바닥으로 힘껏 내리쳐 B군이 바닥에 고꾸라졌다. 스레드 캡처 닫기 이미지 확대 보기 4일 오후 인천 부평구의 한 공원에서 A(왼쪽·60대)씨가 B(오른쪽·2)군을 다짜고짜 손바닥으로 힘껏 내리쳐 B군이 바닥에 고꾸라졌다. 스레드 캡처

이미지 확대 4일 오후 인천 부평구의 한 공원에서 A(60대)씨가 B(2)군을 다짜고짜 손바닥으로 힘껏 내리쳐 B군이 바닥에 고꾸라졌다. 스레드 캡처 닫기 이미지 확대 보기 4일 오후 인천 부평구의 한 공원에서 A(60대)씨가 B(2)군을 다짜고짜 손바닥으로 힘껏 내리쳐 B군이 바닥에 고꾸라졌다. 스레드 캡처

이미지 확대 4일 오후 인천 부평구의 한 공원에서 A(60대)씨가 B(2)군을 다짜고짜 손바닥으로 힘껏 내리쳐 B군이 바닥에 고꾸라졌다. 스레드 캡처 닫기 이미지 확대 보기 4일 오후 인천 부평구의 한 공원에서 A(60대)씨가 B(2)군을 다짜고짜 손바닥으로 힘껏 내리쳐 B군이 바닥에 고꾸라졌다. 스레드 캡처

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어린이날을 하루 앞둔 4일 대낮 공원에서 성인 남성이 2살 아이를 다짜고짜 폭행하는 사건이 벌어졌다.인천 부평경찰서는 아동복지법상 아동학대 혐의로 A(60대)씨를 불구속 입건했다고 5일 밝혔다.A씨는 전날 오후 3시 55분쯤 인천시 부평구의 한 공원에서 B(2)군의 머리를 때린 혐의를 받고 있다.당시 비둘기를 쫓아 뛰어가던 B군의 뒤통수를 A씨가 강하게 내리친 것으로 조사됐다. A씨가 매우 강하게 내리친 탓에 B군은 얼굴을 바닥에 향한 채로 그대로 쓰러져 이마를 다친 것으로 전해졌다.A씨는 현장을 벗어나려다가 B군의 아버지에게 붙잡혀 경찰에 인계된 것으로 알려졌다. A씨는 청각장애인인 것으로 전해졌다.B군 부모는 소셜미디어(SNS)에 “평소 아이가 좋아하던 공원에서 비둘기를 쫓아가며 천진난만하게 웃던 아이가 일면식도 없는 성인 남성에게 묻지마 폭행을 당했다. 제가 불과 5~6m 뒤에서 강아지를 살피던 0.5초의 찰나였다”면서 “가해자는 아이의 뒤통수를 손바닥으로 있는 힘껏 내리쳤다. 두 살배기 아이는 그대로 앞으로 곤두박질쳤고 그 충격이 얼마나 컸는지 아이의 두 발이 지면에서 10㎝가량 붕 뜨며 등 뒤로 튕겨 올라갔다. 아이의 이마는 바닥에 도장처럼 찍혀 피멍이 들고 부풀어 올랐다”고 전했다.그는 “가해자를 쫓아갔을 때 그는 마치 아무 일도 없었다는 듯 손에 자판기 커피를 들고 유유히 산책하듯 걷고 있었다. 제가 붙잡자 처음엔 듣지도 말하지도 못한다는 제스처를 취하며 억울하다는 듯하더니 경찰에 신고하며 끝까지 붙잡자 제 얼굴에 커피를 뿌리려 하고 주먹을 휘둘러 때리겠다는 제스처를 반복했다”고 전했다.B군 부모는 “사건 당일 새벽 아이가 야경증 증세로 밤 12시 반에 깨어나 새벽 2시까지 비명을 지르며 울었다”면서 “차만 타면 동요를 크게 따라 부르며 활기차던 아이는 이제 창밖을 멍하니 바라보고 손가락을 입에 넣은 채 입을 벌리고 멍하니 있다”고 밝혔다.이어 “A씨는 귀가 조치된 상태로, 아이가 평소 좋아하던 곳이 범죄 현장이 되었고, 가해자가 언제 다시 나타날지 모른다는 공포에 저희 가족은 집 근처를 나가지 못하고 있다. 어린이집도 더 이상 보낼 수 없을 것 같다는 생각도 든다”면서 “어린이날을 앞두고 악몽 같은 시간을 보내고 있다”고 호소했다.경찰은 현장 폐쇄회로(CC)TV 영상 등을 토대로 범행 동기를 비롯한 구체적인 사건 경위를 조사할 방침이다.경찰 관계자는 “사건 당시 A씨를 현행범으로 체포한 뒤 신원을 확인하고 일단 귀가 조치했다”면서 “추가 수사를 진행할 것”이라고 밝혔다.