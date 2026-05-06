[속보] 코스피, 7000선 돌파 후 7300선 직행

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[속보] 코스피, 7000선 돌파 후 7300선 직행

이승연 기자
이승연 기자
입력 2026-05-06 09:04
수정 2026-05-06 09:20
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코스피가 7천을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 2026.5.6
코스피가 7천을 돌파한 6일 서울 중구 하나은행 본점 딜링룸에서 직원들이 축하 세리머니를 하고 있다. 2026.5.6


6일 코스피가 장 초반 7000선을 넘겼다.

이날 9시 5분 현재 코스피는 전 거래일 대비 363.63포인트(5.26%) 급등한 7301.62를 가리키고 있다. 코스피는 전 거래일 대비 156.02포인트(2.25%) 오른 7093.01에 출발한 뒤 7311.54까지 고점을 높였다. 삼성전자와 SK하이닉스가 각각 10%대 나란히 신고가 돌파했다. 이외 증권업종도 강세를 보이고 있다.

이날 코스피 시장에서 외국인과 개인이 각 3000억원, 2000억원대 순매수하는 반면 기관이 5000억원대 순매도 중이다.

이승연 기자
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