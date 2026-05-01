[포토] 63년만에 이름 되찾은 ‘노동절’

세줄 요약
- 민주노총, 노동절 맞아 도심 대규모 집회 개최
- 특수고용·비정규직 노동자성 인정과 원청교섭 촉구
- 한국노총, 정년 연장·AI 대응 노동권 보장 요구
5월 1일 노동절을 맞아 서울 도심 곳곳에서 노동 단체들이 대규모 집회를 열고 노동권 확대를 요구했다.
전국민주노동조합총연맹(민주노총)은 이날 오후 3시 종로구 동화면세점 인근에서 ‘2026 세계 노동절대회’를 열고 특수고용 노동자의 노동자성 인정 등을 촉구했다.
집회 참가자들은 ‘원청교섭·노동기본권 쟁취’, ‘반전·평화 사회대개혁’ 등 문구가 적힌 팻말을 들고 거리를 채웠다.
민주노총은 대회 결의문을 통해 “1000만명이 넘는 기간제, 특수고용·플랫폼, 하청 등 비정규직 노동자에게는 헌법의 노동삼권과 근로기준법, 노동조합법의 권리가 제대로 보장되지 않고 있다”며 “전 조직적·전면적 투쟁으로 7월 15일 총파업을 성사하고 원청교섭을 쟁취할 것”이라고 밝혔다.
양경수 민주노총 위원장은 “노동절이 이름을 되찾기까지 63년이 걸렸다”면서 “마냥 기쁜 마음으로 이 자리에 오지는 못했다. 이 시간에도 불타버린 공장에서 쫓겨난 옵티칼 노동자, 해고된 세종호텔 노동자 등이 복직을 위해 투쟁하고 있기 때문”이라고 밝혔다.
양 위원장은 “우리 사회는 국제 질서의 변화와 AI(인공지능) 도입에 따라 거대한 전환에 직면해 있다”며 “노동자에게 노동 기본권을 법과 제도로 보장하고, 노동조합으로 단결해서 자본의 공세에 맞설 수 있도록 힘을 주어야 한다”고 강조했다.
앞서 민주노총 금속노조, 언론노조, 건설노조, 백화점면세점노조 등 가맹 산별노조들은 서울시청과 종각역, 안국역 등 도심 곳곳에서 사전대회를 한 뒤 본대회에 합류했다.
본대회에는 주최 측 추산 1만 5000명, 경찰 비공식 추산 8000명이 모였다.
이들은 집회 뒤 세종대로사거리∼종로1가∼을지로1가∼한국은행 교차로∼시청광장을 지나 출발점 인근까지 총 2.60㎞의 거리를 약 45분간 행진할 예정이다.
한국노동조합총연맹(한국노총)도 이날 오후 2시 여의대로 일대에서 ‘제136주년 세계노동절 기념 한국노총 전국노동자대회’를 주최했다.
참석자들은 “65세 정년 연장 지금 당장 응답하라”, “무분별한 AI 도입 반대, 노동자 권리 보장하라” 등의 구호를 외치며 집회를 했다.
김동명 한국노총 위원장은 대회사에서 “노동을 근로라는 말로 바꿔 희생을 강요했던 시간을 지나 우리는 오늘 이 자리에 섰다”며 “노동절이 법정공휴일이 됐지만 많은 노동자들은 오늘도 일터에 있다. 학생들을 위해서 누군가는 여전히 쉬는 권리를 보장받지 못했기 때문”이라고 밝혔다.
이어 “AI 확산은 일자리를 바꾸고 있고, 기후 위기와 산업전환은 일하는 방식 자체를 바꾸고 있다. 우리는 변화 자체를 거부하는 게 아니라 노동이 배제된 변화를 거부한다”며 “노동이 배제되지 않고 함께 논의하고 함께 결정하는 정의로운 전환을 실현해 나갈 것”이라고 강조했다.
한노총 주최 대회에는 더불어민주당 정원오 서울시장 후보자와 추미애 경기지사 후보자가 참석했다.
이새날 서울시의원 “2026 한강 대학가요제, 잠원한강공원 유치 환영”
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 오는 5월 2일 잠원한강공원 다목적운동장에서 개최되는 ‘2026 한강 대학가요제’ 개최를 환영한다고 밝혔다. ‘2026 한강 대학가요제’는 2026년 5월 2일 오후 7시부터 10시까지 잠원한강공원 다목적운동장(신사나들목 앞)에서 열린다. 약 5000명의 시민이 참여하는 대규모 문화 축제로, 창작곡 경연 본선에 진출한 10개 팀의 무대가 펼쳐진다. 이와 함께 시민 참여형 체험 부스와 다채로운 축하 공연이 행사의 열기를 더할 예정이다. 행사 당일에는 낮 시간대 시민들이 참여할 수 있는 체험 부스가 운영되며, 본선 경연과 함께 스테이씨, 이무진, 비비, 옥상달빛 등 인기 아티스트들의 축하 공연이 이어져 한강을 찾은 시민들에게 풍성한 볼거리와 즐길 거리를 제공할 예정이다. 또한 대상 2000만원 등 총상금이 수여되는 창작곡 경연을 통해 청년 음악인들에게도 의미 있는 기회의 장이 될 것으로 기대된다. 이 의원은 “잠원한강공원은 시민 누구나 쉽게 찾을 수 있는 대표적인 여가 공간으로, 이곳에서 청춘과 음악이 어우러지는 대규모 가요제가 열린다는 점에서 매우 뜻깊다”며 “특히 대학생과 청년 예술인들이 자신의 창작
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한국노총 전력연맹과 공무원연맹도 이날 낮 12시 30분쯤 각각 집회와 기자회견을 연고 노동절을 기념했다.
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