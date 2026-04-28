“기업 프로모션 투자”…160억 가로챈 30대 검찰 송치

세줄 요약 30대 남성 A씨가 쿠팡 프로모션에 투자하면 수익을 주겠다고 속여 피해자 5명에게서 160여억원을 가로챈 혐의로 검찰에 넘겨졌다. 경찰은 해당 프로모션이 실제로 존재하지 않는 것으로 판단했다. 쿠팡 프로모션 투자 사칭, 160억대 편취

피해자 5명 상대로 수익 보장 미끼 제시

실체 없는 프로모션, 검찰 송치

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쿠팡 프로모션 투자를 빌미로 160여억원을 가로챈 30대가 검찰에 넘겨졌다.인천경찰청 반부패경제범죄수사대는 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 30대 남성 A씨를 검찰에 송치했다고 28일 밝혔다.A씨는 2021년부터 지난해 3월까지 쿠팡 프로모션에 투자할 수 있다고 속여 피해자 5명으로부터 160여억원을 가로챈 혐의를 받고 있다.그는 “쿠팡에서 요청하는 자금을 예치하면 수익금을 지급하겠다”며 피해자를 속인 것으로 조사됐다.경찰은 수사를 벌인 결과 A씨가 주장한 쿠팡 프로모션은 존재하지 않는 것으로 판단했다.A씨는 유사한 17억원대 사기 범행으로 실형을 선고받고 이미 교도소에서 복역 중이다.