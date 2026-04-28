목욕탕서 쓰러져 뇌사…60대 가장, 장기기증해 3명에게 새삶

세줄 요약 목욕탕에서 쓰러져 뇌사 상태에 빠진 60대 가장 정찬호씨가 간과 양쪽 신장을 기증해 3명에게 새 삶을 선물했다. 유족은 생전 “좋은 일을 하고 가고 싶다”는 뜻을 존중해 기증을 결정했고, 가족을 위해 평생 헌신한 그의 삶이 숭고한 나눔으로 이어졌다. 목욕탕서 쓰러진 60대 가장, 뇌사 상태

간과 양쪽 신장 기증, 3명에게 새 삶

유족, 생전 뜻 존중해 장기기증 결정

이미지 확대 기증자 정찬호씨. 한국장기조직기증원 제공 닫기 이미지 확대 보기 기증자 정찬호씨. 한국장기조직기증원 제공

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목욕탕에서 쓰러져 뇌사 상태에 빠진 60대 가장이 뇌사 장기기증으로 3명에게 새 삶을 선물하고 하늘의 별이 됐다.28일 한국장기조직기증원에 따르면 올해 2월 22일 가톨릭대 의정부성모병원에서 정찬호(68)씨가 간과 양쪽 신장을 기증했다.정씨는 기증 사흘 전 목욕탕에서 쓰러져 병원으로 옮겨졌지만, 안타깝게도 의식을 되찾지 못하고 뇌사 상태에 빠졌다.이후 유족들은 “세상을 떠날 때 좋은 일을 하고 가고 싶다”던 정씨의 뜻을 존중해 기증을 결심했다.유족에 따르면 서울에서 3남 중 둘째로 태어난 정씨는 말이 없고 무뚝뚝한 성격이었지만, 두 아들에게는 묵묵히 고민을 들어주던 든든한 아버지였다.정씨는 자신이 맡은 일은 성실히 책임지는 성격으로, 취미 하나 없이 평생 가족 건사에 몰두했다고 한다.젊은 시절 자동차 부품 회사에서 20여년 근무했다는 정씨는 중년에는 우유 대리점을 시작해 최근까지 운영해왔다.아내 장인희씨는 “남편은 가정을 책임지려고 늘 노력했다. 가족을 위해 헌신하며 고생만 하고 간 사람”이라며 “최근 1~2년 사이에야 친구들과 여행도 다니며 모처럼 여유를 찾았다”고 떠올렸다.아들 정상기씨는 “자주 찾아뵙고 아버지를 늘 기억하겠다. 그간 가족을 위해 헌신해 주신 사랑 잊지 않겠다”고 전했다.이삼열 한국장기조직기증원 원장은 “소중한 가족을 떠나보낸 기증자와 유가족에게 깊은 애도를 표한다”며 “정찬호님이 남긴 숭고한 나눔의 가치가 우리 사회에 널리 퍼질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.