떡볶이 시켰는데 ‘푹 익은 바퀴벌레’가…본사 “불쾌감 드려 죄송” 사과

세줄 요약 분식 프랜차이즈 떡볶이에서 바퀴벌레로 추정되는 이물질이 나왔다는 주장이 제기돼 논란이 커졌다. 본사는 해당 매장 영업을 즉시 중단하고 전문 방역과 위생 점검, 원인 확인에 착수했으며 고객에게 직접 사과와 환불·보상 안내를 진행했다. 배달 떡볶이서 바퀴벌레 추정 이물질 발견 주장

본사, 해당 매장 영업 중단 및 방역·점검 실시

고객 사과·보상 안내 뒤 작성자 글 삭제

이미지 확대 한 분식 프랜차이즈의 떡볶이에서 바퀴벌레로 추정되는 이물질이 나와 논란이다. 소셜미디어(SNS) 스레드 캡처 닫기 이미지 확대 보기 한 분식 프랜차이즈의 떡볶이에서 바퀴벌레로 추정되는 이물질이 나와 논란이다. 소셜미디어(SNS) 스레드 캡처

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한 분식 프랜차이즈의 떡볶이에서 바퀴벌레가 나왔다는 주장이 제기된 가운데 본사 측이 해당 매장의 영업을 즉시 중단했으며 전문 방역 및 위생 점검을 실시했다고 밝혔다.지난 24일 스레드에는 분식 프랜차이즈 떡볶이에서 바퀴벌레가 나왔지만 떡볶이값만 환불받았다는 내용의 글이 게재됐다.작성자 A씨는 “불금에 혼자 맛있는 것 좀 먹으려고 했는데 혼자 먹으려는 게 그렇게 죄였냐”며 “제가 뭘 잘못했을까. 저는 배가 고팠을 뿐인데 저에게 왜 이런 시련을 주시냐”고 토로했다.공개된 사진을 보면 배달 용기에 담긴 떡볶이에 바퀴벌레로 추정되는 이물질이 담겼다.A씨는 “가게 측에서 떡볶이만 부분 환불 처리했다”며 “저는 정말 억울하다. 내 하루 돌려내라”고 덧붙였다.해당 사연은 온라인 커뮤니티로 확산됐다. 논란이 일자 프랜차이즈 본사 측은 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “저희 매장 이용 과정에서 위생 문제로 고객님께 큰 불쾌감과 실망을 드린 점 진심으로 사과드린다”고 고개 숙였다.이어 “해당 내용 확인 직후 해당 매장은 즉시 영업을 중단하였고, 현재 전문 방역 실시와 함께 매장 전반에 대한 위생 점검 및 원인 확인을 진행하고 있다”며 “고객님께 직접 사과드리고 환불 및 추가 보상 관련 안내를 위해 연락을 드리고 있다. 고객님께서 겪으신 불편에 대해 끝까지 책임 있게 대응하겠다”고 설명했다.그러면서 “이번 사안을 단순히 특정 매장의 문제가 아닌 브랜드 전체가 경각심을 가져야 할 사안으로 무겁게 받아들이고 있다”며 “전국 매장을 대상으로 긴급 위생 점검과 관리 기준 재정비를 즉시 시행하겠다”고 전했다.A씨는 본사 측의 사과를 받고 앞서 올린 글을 삭제했다. 그는 “초기 대응 과정에서 아쉬운 부분이 있어 글을 올리게 됐다”며 “이후 본사 측과 연락이 닿았고 사과를 받았으며 재발 방지를 약속받았다. 이 일과 관련해 합의가 이뤄진 상태”라고 밝혔다.그러면서 “처음 글을 올린 이유는 단순한 보상이 아닌 위생 문제와 대응 방식에 대한 개선을 바라는 마음이 컸다. 현재는 이 부분에 대한 충분한 설명과 조치를 확인했다”면서 “더 이상의 과도한 비난이나 추측은 자제해주시면 감사하겠다”고 덧붙였다.