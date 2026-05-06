“비트코인 절대 안 팔아” 82만개 모은 그 남자...결국 백기 투항, 왜

세줄 요약 스트래티지 마이클 세일러 회장이 비트코인은 절대 팔지 않겠다는 기존 입장을 바꿔, 배당금 지급을 위해 일부 매도할 수 있다고 밝혔다. 비트코인 급락과 주가 하락, 실적 부진이 겹치며 자산 유동화 압박이 커진 상황이다. 세일러, 비트코인 절대 매도 원칙 사실상 수정

배당금 지급 위해 일부 비트코인 매도 가능성 시사

실적 부진·주가 급락 겹치며 유동화 압박 확대

이미지 확대 마이클 세일러 스트래티지 회장이 2021년 6월 4일 미국 플로리다주 마이애미의 윈우드 마나 컨벤션 센터에서 열린 암호화폐 컨퍼런스 ‘비트코인 2021 컨벤션’에서 발언하고 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 마이클 세일러 스트래티지 회장이 2021년 6월 4일 미국 플로리다주 마이애미의 윈우드 마나 컨벤션 센터에서 열린 암호화폐 컨퍼런스 ‘비트코인 2021 컨벤션’에서 발언하고 있다. AFP 연합뉴스

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세계 최대 비트코인 투자 기업 스트래티지의 마이클 세일러 회장이 ‘비트코인은 절대 팔지 않는다’는 기존의 불문율을 뒤엎고, 결국 배당금 지급을 위해 비트코인을 팔 수 있다는 입장을 밝혀 시장에 충격을 안겼다. 비트코인 가격 하락에 회사 주식까지 최고점 대비 70% 가까이 떨어진 상황에서 울며 겨자먹기로 자산 유동화에 나선 것으로 풀이된다.5일(현지시간) 인베스팅닷컴, 코인데스크 등에 따르면, 스트래티지는 이날 1분기 실적 발표에서 시장 예상을 크게 밑도는 성적표를 내놨다. 매출은 1억 2430만 달러(약 1807억원)를 기록하며 전망치인 1억 2507만 달러(약 1820억원)에 못 미쳤으며, 주당순손실은 38.25달러로 예상치보다 101.53%나 낮았다.1분기 영업손실은 145억 달러(약 21조 1080억원), 순손실은 128억 달러(약 18조 6300억원)에 달했다.특히 세일러 회장은 이날 실적 발표 컨퍼런스콜에서 “배당금은 아마 비트코인 일부를 팔아 지급할 것”이라고 밝혀 화제를 모았다. 이를 두고 CNBC는 세일러 회장이 오랫동안 고수해온 ‘비트코인은 절대 팔지 않는다’ 전략을 완전히 뒤집는 발언이라고 평가했다.스트래티지는 세계에서 가장 많은 비트코인을 보유한 기업이다. 현재 81만 8334개를 보유하고 있으며, 평균 매입 가격은 개당 7만 5537달러다. 그간 시장에서 자금을 빌려 비트코인을 사들이고, 비트코인 가격이 오르면 기업 가치가 덩달아 오르는 구조를 이용해 공격적인 투자를 이어왔다.스트래티지의 이번 매도 결정은 비트코인 가격이 최고점 대비 30% 넘게 떨어지면서 재무 건전성과 투자 모델에 빨간불이 켜졌기 때문이다.스트래티지 본업인 소프트웨어 사업만으로는 회사를 유지하기 어렵다. 게다가 연간 15억 달러라는 배당금과 이자도 내야 한다. 보유 현금으로 감당할 수 있는 배당은 18개월치뿐이다.결국 ‘가장 가치 있는 자산’인 비트코인에 손을 댈 수밖에 없는 처지로 내몰린 셈이다.세일러 회장은 향후 투자 모델에 대해서도 “빌린 돈으로 비트코인을 사고, 가격이 오르길 기다린 뒤, 배당금 지급을 위해 일부를 파는 방식”이라며 앞으로도 필요시 비트코인을 팔 수 있다는 입장을 밝혔다.