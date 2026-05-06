이용희 감독, ‘부여국제히스토리영화제(BIHFF)’ 레드카펫 참석… ‘장르 파괴’ 연출가 행보 주목

세줄 요약 이용희 감독이 제1회 부여국제히스토리영화제 개막식 레드카펫에 올라 관객들의 시선을 모았다. 영화 ‘친구의 기억’ 배우들과 함께 참석했고, 영화·연극·뮤지컬·AI 콘텐츠를 결합한 창작 행보로 업계의 관심을 받았다. 부여국제히스토리영화제 레드카펫 참석

영화·연극·뮤지컬·AI 아우른 연출 행보

차기작 준비 돌입, 창작 확장 주목

이미지 확대 ‘제1회 부여국제히스토리영화제 개막식’ 레드카펫 (왼쪽부터 배우 유재상, 감독 이용희, 배우 김명성). 골든빅스타 제공 닫기 이미지 확대 보기 ‘제1회 부여국제히스토리영화제 개막식’ 레드카펫 (왼쪽부터 배우 유재상, 감독 이용희, 배우 김명성). 골든빅스타 제공

이미지 확대 제1회 부여국제히스토리영화제’ 개막식(왼쪽부터 감독 이용희, 조직위원장 정한용). 골든빅스타 제공 닫기 이미지 확대 보기 제1회 부여국제히스토리영화제’ 개막식(왼쪽부터 감독 이용희, 조직위원장 정한용). 골든빅스타 제공

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영화와 연극, 뮤지컬, AI 콘텐츠를 아우르며 활동 중인 연출가 이용희 감독이 ‘제1회 부여국제히스토리영화제(BIHFF)’ 개막식 레드카펫에 참석하며 존재감을 드러냈다.지난 2일 유네스코 세계유산 정림사지 야외 특설무대에서 열린 개막식에서 이 감독은 연출작 영화 ‘친구의 기억’의 배우 김명성, 유재상과 함께 레드카펫에 올라 관객들의 주목을 받았다.특히 다양한 장르를 넘나들며 활동 영역을 확장하고 있는 이 감독은 영화, 연극, 뮤지컬, AI 기반 콘텐츠를 결합한 연출 방식으로 업계의 관심을 받고 있다. 이번 영화제 참석 역시 그의 활발한 창작 행보를 보여주는 자리로 평가된다.부여국제히스토리영화제는 백제의 수도였던 부여의 역사적 가치를 기반으로 세계적인 역사문화도시를 지향하는 국제 영화제로 첫 출발을 알렸다. ‘백제의 기억’을 스크린 위에서 현대적으로 재해석하는 것을 목표로 기획됐다.조직위원장은 정한용, 집행위원장은 정성면, 총감독은 박남정이 맡았으며 개막식은 배우 조재윤과 설수진이 사회를 맡았다. 홍보대사로는 정태우, 지대한, 오정연이 위촉됐으며 신현준, 류승수, 정영주, 예수정 등 배우들이 참석해 영화제의 위상을 더했다.또한 김동호 전 부산국제영화제 집행위원장이 공로상을 수상하며 한국 영화계에 대한 오랜 헌신과 공로를 기렸다. 특히 고(故) 안성기 배우를 기리는 특별 공로상이 마련돼 그 의미를 더욱 깊게 했다.개막작으로는 중국 영화 ‘후뇨’가 상영됐으며 감독과 배우들이 관객과의 대화(GV)에 참여하며 국제 영화제로서의 가능성을 드러냈다.제1회 부여국제히스토리영화제가 지난 5월 2일 개막해 4일간의 여정을 마치고 5일 막을 내렸다. 이번 영화제는 폐막작 ‘한복 입은 남자’ 상영을 끝으로 모든 공식 일정을 성공적으로 마무리했다.한편, 폐막작을 연출한 이 감독은 차기작 준비에 바로 돌입한다. 이 감독은 향후 ‘사할린의 노래’, ‘구덩이’, ‘이방인 청춘’ 등 다양한 소재의 신작들을 통해 활발한 연출 활동을 이어갈 예정이다.