이노션, 인도 뱅갈루루 오피스 개소

인도법인, 고성장 산업군 확대

글로벌 오프쇼어링 거점으로 활용

“새로운 비즈니스 영역 전환점”

이미지 확대 이노션이 인도 벵갈루루에 거점 사무실을 개소한다고 6일 밝혔다.

이노션 제공 닫기 이미지 확대 보기 이노션이 인도 벵갈루루에 거점 사무실을 개소한다고 6일 밝혔다.

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세줄 요약 이노션이 인도 실리콘밸리로 불리는 벵갈루루에 현지 사무실을 개소했다. 데이터·AI·콘텐츠를 묶은 통합 솔루션 허브로 삼아 고성장 산업군 고객을 넓히고, 마케팅 실행력과 글로벌 오프쇼어링 거점을 강화할 계획이다. 벵갈루루 사무실 개소, 테크 허브 구축

데이터·AI·콘텐츠 결합한 통합 솔루션

인도 성장시장 공략과 실행력 강화

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이노션은 인도의 ‘실리콘밸리’로 불리는 벵갈루루에 현지 사무실을 개소해 데이터·인공지능(AI)·콘텐츠가 결합된 ‘테크 기반 비즈니스 솔루션 허브’로 삼는다고 6일 밝혔다.벵갈루루는 테크 기업, 스타트업 등이 공존하는 인도의 대표적인 성장 거점으로, 데이터 기반 의사결정, 커머스, 고객경험(CX), 플랫폼 구축까지 아우르는 ‘통합 비즈니스 솔루션’에 대한 니즈가 커지고 있다. 이노션 인도법인은 이러한 변화에 대응해 고성장 산업군을 중심으로 클라이언트 접점을 확대하고 마케팅 실행력을 강화한다는 계획이다.실제로 이노션 인도법인은 지난해 기준 비계열 클라이언트 비중이 30%대에 달하는 등 외부 시장 경쟁력을 기반으로 한 성장 구조를 확보하고 있다. 인도 광고시장 역시 지난해 138억 달러(약 20조 원) 규모에서 2027년까지 성장세가 가파르게 가속화될 전망이다.이노션은 2005년 설립된 인도법인을 필두로 벵갈루루 사무실을 데이터와 AI 기반 퍼포먼스, 콘텐츠 역량을 결합한 하이브리드 비즈니스 모델 구축과 글로벌 오프쇼어링(기업 업무 해외 이전)의 거점으로 활용할 방침이다.김정아 이노션 대표이사는 “이번 벵갈루루 출범은 이노션이 에이전시를 넘어 새로운 비즈니스 영역으로 진화하는 전환점”이라며 “글로벌-로컬 통합 성장 모델을 구축해 클라이언트의 사업 성장을 함께하는 파트너로 자리매김할 것”이라고 말했다.