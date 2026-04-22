10·28 건대항쟁 피해자 진실규명 신청…“민주화 시위, 공산폭동으로 조작”

당시 발길질에 강압수사 이어져

피해자, “짐승보다 못한 취급” 받아

1285명 규모 추가 신청 예고

이미지 확대 10·28 건대항쟁계승사업회 회원들이 22일 오전 서울 중구 진실과화해를위한과거사정리위원회 앞에서 10·28 건대항쟁 명예회복과 진실규명 1차 신청 기자회견을 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 10·28 건대항쟁계승사업회 회원들이 22일 오전 서울 중구 진실과화해를위한과거사정리위원회 앞에서 10·28 건대항쟁 명예회복과 진실규명 1차 신청 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

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1986년 열린 ‘10·28 건대항쟁’의 피해자들이 진실·화해를위한과거사정리위원회(진실화해위)에 진실 규명을 촉구했다. 이들은 당시 사건이 전두환 군사정권에 의해 용공 사건으로 조작됐다며 국가폭력의 전모를 밝혀달라고 촉구했다.10·28건대항쟁계승사업회는 22일 서울 중구 진화위 앞에서 기자회견을 열고 피해자 400여명이 참여한 1차 진실규명 신청서를 제출했다.건대항쟁은 1986년 10월 28일부터 31일까지 건국대에서 진행된 민주화운동으로, 전국 26개 대학 학생 2000명이 모여 반독재 시위를 벌인 사건이다. 당시 경찰은 약 2700명을 투입해 진압에 나섰고, 1525명을 체포·연행해 1285명을 구속했다.피해자들은 사건이 일명 ‘황소30 작전’에 따라 조직적으로 조작됐다고 주장했다. 계승사업회는 “군사정권이 학생들의 민주화 요구를 정치적으로 왜곡해 공산혁명 폭동 사건으로 규정하고 공안 정국을 조성했다”고 밝혔다. 계승사업회는 기자회견 이후 송상교 진화위원장을 만나 국가에 의한 사건 조작 경위와 진압·수사 과정의 인권침해에 대한 직권조사를 요구했다.집회 참가자들은 진압과 수사 과정에서의 폭력 피해도 증언했다. 박용익 건대항쟁계승사업회 공동위원장은 “곤봉과 군홧발로 두들겨 맞고 짐승보다 못한 취급을 받았다”며 “경찰서 바닥을 구르며 몽둥이와 발길질을 당하는 등 자백을 강요받았다”고 말했다. 또 다른 피해자는 최루탄에 맞는 장면을 목격하고 조사 과정에서 폭행과 모욕을 당했다고 전했다.피해자들은 사건 이후 장기간 정신적·사회적 피해를 겪었다고 호소했다. 상당수가 외상 후 스트레스 장애를 겪으며 오랜 기간 악몽에 시달렸고, ‘공안 사건’ 낙인으로 취업 등 사회생활에서도 불이익을 받았다. 계승사업회는 “참가자 상당수가 지금까지도 트라우마와 경제적 피해를 안고 살아가고 있다”고 주장했다.앞서 2기 진실화해위는 지난해 5월 이 사건을 ‘위법한 공권력 행사로 발생한 인권침해’로 판단하고 국가의 공식 사과와 피해 회복, 명예회복 조치를 권고했다. 다만 불법구금은 80명에 대해서만 인정됐다. 피해자들은 청와대와 국가안전기획부 개입 의혹 등 추가 국가폭력 전반에 대한 규명이 필요하다고 주장했다.계승사업회는 이후 추가 피해자를 취합해 2차 신청을 진행하고, 오는 7월에는 구속자 수를 상징하는 1285명을 모아 3차 신청을 이어갈 계획이다.