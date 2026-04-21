사회 [속보]경찰, 방시혁 구속영장 신청…“사기적 부정거래 혐의” 손지연 기자 입력 2026-04-21 11:01 수정 2026-04-21 11:11 기사 읽어주기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 프린트 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://www.seoul.co.kr/news/society/2026/04/21/20260421500082 URL 복사 댓글 0 이미지 확대 방시혁 하이브 의장. 도준석 기자 닫기 이미지 확대 보기 방시혁 하이브 의장. 도준석 기자 [속보]경찰, 방시혁 구속영장 신청…“자본시장법 위반 혐의” 손지연 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요. 경찰이 방시혁에 대해 취한 법적 조치는 무엇인가? 구속영장 신청 불구속 수사