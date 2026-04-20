문화 예술 탐방하며 워케이션… 마을서 배우고 쉬며 런케이션

이미지 확대 제주도와 한국광역문화재단연합회는 ‘문화예술 워케이션 in 제주’가 20일부터 열흘간 일정에 들어간다. 제주문화예술재단 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도와 한국광역문화재단연합회는 ‘문화예술 워케이션 in 제주’가 20일부터 열흘간 일정에 들어간다. 제주문화예술재단 제공

이미지 확대 제주도와 제주관광공사는 오는 5월 3일까지 제주인구정책 통합플랫폼을 통해 도외 거주 청년을 대상으로 제주에서 배우며 방학을 즐길 런케이션 참가자를 모집한다. 제주관광공사 제공 닫기 이미지 확대 보기 제주도와 제주관광공사는 오는 5월 3일까지 제주인구정책 통합플랫폼을 통해 도외 거주 청년을 대상으로 제주에서 배우며 방학을 즐길 런케이션 참가자를 모집한다. 제주관광공사 제공

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제주가 ‘일(work)’과 ‘휴식(vacation)’을 결합한 워케이션을 넘어, 배움(learning)까지 결합한 ‘런케이션’까지 체류형 정책 실험이 자리를 잡아가고 있다.제주도와 한국광역문화재단연합회는 ‘문화예술 워케이션 in 제주’가 20일부터 열흘간 일정에 들어간다고 밝혔다. 2023년 시범 도입 이후 올해로 4년 차를 맞은 이번 프로그램에는 전국 17개 시·도 문화재단 실무자 20여 명이 참여해 제주 원도심을 거점으로 업무와 교류를 병행한다.참여자들은 제주소통협력센터를 중심 오피스로, 예술공간 이아와 산지천갤러리를 위성 오피스로 활용해 일상적인 업무를 수행한다. 동시에 제주도립김창열미술관 전시 관람과 환상숲곶자왈 체험 등 문화·자연 프로그램에 참여하며 지역 자원을 경험하게 된다. 이는 ‘일하는 방식의 변화’와 ‘지역 문화의 체험’을 결합한 구조다.이 사업은 2023년 11월 제주도와 한국광역문화재단연합회 간 업무협약을 바탕으로 한다. 문화예술 기반 협력사업 발굴과 지역 문화자원 교류 확대가 핵심이다. 제주문화예술재단은 이 프로그램이 단순 체류를 넘어 기관 간 협력 네트워크를 형성하는 플랫폼으로 자리 잡고 있다고 설명했다.제주도가 주목하는 또 하나의 축은 마을 체류형 ‘런케이션’이다.제주도와 제주관광공사는 오는 5월 3일까지 제주인구정책 통합플랫폼을 통해 도외 거주 청년을 대상으로 제주에서 배우며 방학을 즐길 런케이션 참가자를 모집하고 있다.공사와 함께 추진하는 ‘청춘정거장 인 제주’는 청년들이 일정 기간 제주에 머물며 배움과 휴식을 병행하는 장기체류 프로그램이다. 기존 워케이션이 ‘일 중심’이었다면, 런케이션은 ‘학습과 경험’에 무게를 둔다.5~6월 사이 7일 또는 14일 이상 제주 읍·면 지역에 머무는 방식으로 운영된다. 참가자는 숙소를 자율 선택하고, 제주웰컴센터에서 진행하는 오리엔테이션과 교육 프로그램에 참여해야 한다. 이어 지역 이해를 높이기 위한 네트워크 프로그램도 이어진다.특히 프로그램 종료 후에는 숙박비 일부와 체험비를 지원해 청년들의 체류 부담을 낮춘다. 도는 여름과 가을 시즌으로 프로그램을 확대해 연중 체류형 인구 유입을 유도할 계획이다.이처럼 워케이션과 런케이션은 각각 ‘일’과 ‘배움’을 축으로 하지만, 공통적으로는 지역에 머무르는 시간을 늘리고 관계를 형성하는 데 초점을 맞춘다. 관광객 중심의 단기 방문 구조에서 벗어나 ‘체류형 생활 인구’를 늘리려는 전략이다.전문가들은 이러한 시도가 지역소멸 대응과도 맞닿아 있다고 본다. 청년과 전문 인력이 일정 기간 지역에 머물며 경험을 쌓는 과정 자체가 향후 정주 가능성을 높이는 계기가 될 수 있기 때문이다. 일각에서는 일회성 체험에 그치지 않도록 일자리 연계, 지역 커뮤니티 정착 지원 등 후속 정책이 뒷받침돼야 한다는 지적도 나온다.이와 관련, 제주관광공사 관계자는 “도외 거주 청년이 제주를 직접 경험하고, 힐링과 동시에 미래에 대한 해답을 찾는 시간을 갖길 바란다”며 “공사는 앞으로도 지역의 발전과 청년의 미래 탐색에 도움이 되기 위해 많은 노력을 기울이겠다”고 밝혔다.